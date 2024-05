'Baila como puedas' se queda sin franja, mientras que 'Operación Barrio Inglés" pasa al late night de RTVE

Televisión Española ha realizado ajustes en su programación, relegando la serie "Operación Barrio Inglés" al late night y eliminando por completo el programa 'Baila como puedas'. Estos cambios afectan a dos de sus recientes apuestas televisivas, que no lograron alcanzar los niveles de audiencia esperados en sus horarios originales.

"Operación Barrio Inglés", el thriller de época protagonizado por Aria Bedmar y Rubén Cortada, tras dos intentos infructuosos por destacar en el prime time, se emitirá ahora en el late night. La serie, producida por Onza y Emociona Media, continuará con su doble episodio los domingos por la noche. El próximo 5 de mayo, los espectadores podrán disfrutar del cuarto y quinto capítulo a partir de las 23:40 y las 00:40 respectivamente. A pesar de este cambio, la serie aún tiene tres entregas pendientes para completar la primera temporada, la cual ha promediado un 5,8% de share y un 5,1% de audiencia en sus dos emisiones anteriores.

Por otro lado, 'Baila como puedas', el programa de baile producido por Zeppelin (Banijay Iberia), ha sido eliminado de la parrilla de RTVE. Este programa, que comenzó con un modesto 7,1% de audiencia en la noche de los lunes y luego se trasladó a los martes sin mejorar sus números, no logró recuperarse, cayendo incluso hasta un 4,7%. Después de intentar revitalizar su audiencia trasladándose al late night de los miércoles y luego a la tarde del domingo, el programa aún no logró captar la atención del público, obteniendo un bajo 4,3% de audiencia en su última emisión. Ahora, según la programación oficial de La 1, el espacio será reemplazado por la final masculina del Mutua Madrid Open el próximo domingo 5 de mayo, y aún no se ha anunciado cuándo ni dónde se emitirán las entregas restantes de 'Baila como puedas'.