¿Se está planteando Telecinco acortar 'Factor X' al no cumplir con la audiencia esperada?

El regreso de 'Factor X' a Telecincono está cumplido con las expectativas en términos de audiencia, lo que ha llevado a Mediaset a reconsiderar la estructura del programa. Según información proporcionada por "Yotele", se está evaluando la posibilidad de reducir a la mitad el número de galas en directo inicialmente previstas.

El talent show musical, presentado por Ion Aramendi y producido por Fremantle, tenía programadas seis galas en directo, pero ahora se planea que sean solo tres. Esta decisión implica un ajuste significativo en el calendario del programa, adelantando su desenlace. La primera de las galas en directo se celebrará el lunes 27 de mayo, mientras que la gran final está programada para el 10 de junio.

En esta edición de 'Factor X', el panel de jueces compuesto por Lali Espósito, Abraham Mateo, Willy Bárcenas y Vanessa Martín ha seleccionado a los mejores talentos durante las audiciones, formando equipos con el objetivo de llevar a uno de sus artistas a la victoria. Una de las principales novedades de esta temporada es la eliminación de las categorías por edades y grupos, permitiendo que todos los concursantes compitan entre sí.

A pesar de estos cambios, el programa no ha logrado captar la atención del público como se esperaba. El estreno de 'Factor X', el miércoles 17 de abril, registró una audiencia inferior al 8% de cuota de pantalla. Este bajo rendimiento obligó a la cadena a cambiar el día de emisión, trasladándolo al martes. Sin embargo, el programa tampoco consiguió mejorar sus cifras en esa franja, resultando en una permanencia de solo tres emisiones en esa noche. Desde la semana pasada, 'Factor X' se emite en la noche de los lunes, una última estrategia para intentar captar a más espectadores. No obstante, si las cifras de audiencia no mejoran, es probable que el programa concluya definitivamente el 10 de junio, poniendo fin a una temporada que no ha conseguido despegar.