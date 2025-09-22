'Supervivientes All Stars' aprovecha el dolor de Adara Molinero para subir la audiencia con un fallido protocolo de abandono

A pesar de liderar la noche cuando están en la parrilla de contenidos, los datos de audiencia 'Supervivientes All Stars' mostraban una ligera bajada en cuanto a número de espectadores de media. El grupo de comunicación de la carretera de Fuencarral, aprovechando la delicada situación de Adara Molinero, promocionó en exceso durante el fin de semana que la concursante podría decir adiós la isla de Honduras, debido a que activó el protocolo de abandono tras una ardua semana marcada por una monumental bronca con Miri Pérez-Cabrero y la expulsión este pasado jueves de su madre Elena. Toda esta vorágine negativa provocó que Adara estallará en plena noche, con un llanto desolador, pidiendo a la organización que la dejarán abandonar. Finalmente, la decisión de Adara fue pública al final durante el trascurso de la gala y como era de esperar, el protocolo de abandono quedó en nada y decidió continuar.

El programa arrancó con la concursante aislada del grupo y visiblemente afectada, después de unos días marcados por la expulsión de su madre, las duras condiciones climáticas y la frustración acumulada. Sandra Barneda conectó en directo con ella para pulsar su estado anímico y, entre lágrimas, Adara confesó sentirse “saturada, desbordada y débil”, llegando a gritar que no quería seguir en la isla. Sin embargo, la presentadora le recordó la dureza del reto y apeló a su espíritu competitivo, lo que llevó a la ex gran hermana a recapacitar en pleno directo. Finalmente, Adara sorprendió a todos con un giro de guion: “Si me caigo, me levanto. Esta vez me quiero volver a levantar, quiero seguir”. El público estalló en aplausos mientras algunos colaboradores se mostraban escépticos ante sus vaivenes emocionales.

El resto de la gala no se quedó atrás en intensidad. Adara, ya reintegrada en el grupo, pudo disfrutar de una pizza junto a sus compañeros tras la victoria en la prueba de recompensa, y vivió un inesperado acercamiento con Miri, quien le cedió un turno de comida en gesto de reconciliación. Pero el momento más emotivo llegó con la llamada de su novio, el “canario”, que le dedicó un mensaje de apoyo incondicional y le animó a resistir hasta la final.

Sus palabras hicieron llorar a la concursante, que también pudo ver imágenes de su hijo, cerrando así una noche que comenzó con la amenaza de un abandono y terminó con un renovado espíritu de supervivencia.