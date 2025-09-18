'Supervivientes All Stars' muestra imágenes inéditas de la bronca entre Adara Molinero y Miri Pérez-Cabrero

Cuando las condiciones meteorológicas en Honduras dan un respiro, son los participantes quienes convierten Cayo Cochinos en un infierno. La dirección de 'Supervivientes All Stars' enseñó anoche imágenes inéditas de la monumental bronca que mantuvieron Miri Pérez-Cabrero con Adara Molinero, que no pudo contenerse las lágrimas y admitió estar abrumada por la situación. Un intercambio de palabras bastante tenso entre las dos participantes de la segunda edición estelar del reality de supervivencia por excelencia televisado por Telecinco. En el video, de apenas 25 segundos de duración, se mostraba a una Adara bastante enfadada justo después de que las lágrimas inundaran su cara. "Lloraré si me da la gana o es que ahora me dices tú si puedo llorar" replicaba así las quejas de la barcelonesa, con un tono bastante intimidador. Con un tensión en constante crecimiento, Rubén Torres decidió intervenir comentando que la propia Adara "no se deja asesorar y no es capaz de asumir una crítica". Una declaración que avivó mucho más el fuego en las playas de 'Supervivientes de All Stars'.

Miri Pérez-Cabrero siguió siendo la gran protagonista en la emisión de la 'Última hora' del concurso de Mediaset más allá de esta sonora pelea con Adara o por encontrarse inmersa en un triángulo amoroso con Alejandro Albalá y Juan Felipe Froilán como los dos ángulos restantes. La concursante tuvo un grave accidente con un machete, provocando un corte importante en el dedo. Cansada de secar la ropa en las rocas y que le oliese constantemente a mar, Miri decidió construir un tendedero casero pero nada más iniciar su proyecto, se cortó con un machete y su grito alertó a Tony Spina que fue rápidamente a socorrerla. "Haciendo el tendedero me he rebanado un trozo de dedo, la verdad es que me duele, pero no me quejo, al menos me lo he rebanado por una buena causa" espetaba Miri, quitándole hierro a un accidente que puede perjudicarla en las próximas pruebas de 'Supervivientes All Stars'.