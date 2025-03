Susanna Griso califica a José Bretón como "psicópata de libro que disfrutaba torturando"

Las últimas declaraciones de José Bretón han causado revuelo en todas las redacciones de nuestro país, incluido 'Espejo Público'. Su maestra de ceremonias, Susanna Griso, no ha dudado en calificar como 'psicópata' al asesino de sus dos hijos, que ha confesado el crimen por primera vez tras más de diez años de investigación y sentencia. Bretón cumple una condena de 40 años por asesinato de Ruth y José, de 6 y 2 años respectivamente, que en palabras de Susanna Griso, el autor del crimen "disfrutaba torturando a la mujer con el paradero de sus hijos".

Los motivos salen a luz

Baldomero Sánchez Puerta, abogado de José Bretón, ha estado en directo en el magacín matinal de Antena 3 y ha confesado, que él al igual que todo el mundo, se ha enterado en el día de hoy de toda la verdad, ya que ha admitido "que jamás se la contó, ni a él ni a sus compañeros", manteniendo siempre su inocencia. "Si no había cuerpos, no podían acusarme de nada. Me faltó un poco más de suerte", han sido las palabras que ha efectuado José Bretón para confesar los terribles hechos ocurridos hace ya 14 años en Córdoba y que han causado un estupor en todos los presentes, siendo las palabras de Susanna Griso, las que más han llamado la atención.

Por su parte, Toñi Portillo, que ha seguido de cerca el caso, ha asegurado que Ruth Ortiz, madre de los niños y expareja de Bretón, continúa haciendo su vida con normalidad y ejerciendo como veterinaria: "No va a leer nunca esa publicación. Ella sabía desde el minuto uno lo que había hecho el padre de sus hijos con ellos". Susanna Griso, sin embargo, no ha podido evitar exponer su opinión con respecto a José Bretón: "Es un psicópata de libro que disfrutaba torturando a su mujer manteniéndola en vilo durante meses, a ella y a toda España, sin saber dónde estaban los niños porque todos confiábamos en que estuvieran retenidos en algún sitio. Es un sujeto despreciable, miserable. En la historia de la criminología he conocido casos tremendos, pero este creo que supera todo lo conocido hasta ahora", ha sentenciado la presentadora del matinal de Antena 3.