Susanna Griso defiende la melatonina en 'Espejo Público': un complemento seguro y eficaz para regular el sueño, según la neuróloga Olga Mediano

Susanna Griso protagonizó este martes una firme defensa de la melatonina en 'Espejo Público', respaldada por la neuróloga Olga Mediano, ante el creciente debate sobre el papel de este complemento en la calidad del sueño. Susanna Griso aseguró que la utiliza desde hace años bajo supervisión médica y que, lejos de ser un inductor inmediato del sueño, la melatonina actúa como un regulador natural que mejora la sincronización del descanso y contribuye a un sueño más reparador. Durante el debate, Olga Mediano explicó que la melatonina es una hormona que el organismo produce de forma natural, pero cuya secreción se ve alterada por factores muy comunes: exceso de luz artificial, pantallas, desajustes horarios y hábitos de vida irregulares. Según la neuróloga, estas condiciones "machacan" la producción natural, lo que convierte la suplementación en "una opción buenísima" cuando se acompaña de buena higiene del sueño: horarios regulares, control de exposición a pantallas y rutinas estables.

Cápsulas de melatonina larazon

La especialista subrayó además que la melatonina es un complemento seguro, sin riesgo de dependencia química y útil también para aliviar el jet lag. Frente a los fármacos inductores del sueño, que sí generan tolerancia y dependencia, especialmente en personas mayores, la neuróloga Mediano recordó que la melatonina no provoca esos efectos y puede integrarse en el día a día siempre que se tome con regularidad y alrededor de dos horas antes de dormir, tiempo necesario para que empiece a actuar. Susanna Griso coincidió con esta visión y destacó que detrás de las campañas críticas contra la melatonina "hay muchos intereses" de sectores que se benefician de la venta de somníferos tradicionales. La médica invitada respaldó esa idea recordando que, para numerosos especialistas, la melatonina se presenta como una alternativa más segura, especialmente para quienes buscan mejorar la calidad del sueño sin recurrir a fármacos fuertes.