La inesperada marcha de Susanna Griso en 'Espejo Público': este fue el motivo que obligó a abandonar el programa en directo

La mañana de este miércoles dejó uno de los momentos más inesperados en 'Espejo Público'. Susanna Griso, al frente del matinal de Antena 3, abandonó el programa de forma repentina cuando todavía quedaba una parte importante de la emisión por delante. Su salida, que pilló por sorpresa a los espectadores, se produjo justo antes de entrar en el tramo final del espacio, dejando a Gema López al mando del plató. La jornada había transcurrido con normalidad. Susanna Griso abrió el programa con la tertulia política y continuó conduciendo los contenidos de actualidad, entre ellos la salida de prisión de Santos Cerdán, uno de los temas centrales del día. También moderó los debates habituales del formato, hasta que, de forma inesperada, interrumpió la dinámica del programa para comunicar una decisión que nadie esperaba.

Susanna Griso deja 'Espejo Público' para entrevistar al ministro Marlaska

"Te paso enseguida los trastos para que hables de estas y otras cuestiones, Gema", dijo en un primer momento, un relevo habitual a esa hora. Sin embargo, lo que vino después sonó a despedida temporal. "Porque yo me tengo que ir a Metafuturo", anunció ante las cámaras, dejando claro que debía ausentarse por un compromiso profesional ineludible. Instantes después detalló la verdadera razón de su ausencia: "Me tengo que ir a entrevistar al ministro Marlaska para hablar de inmigración". Una cita programada que exigía su presencia fuera de plató y que justificó su salida anticipada. Los colaboradores respondieron con naturalidad: "Muy bien, muy buen encuentro". Así, Gema López y Miquel Valls quedaron al frente del tramo final de 'Espejo Público', mientras Susanna Griso se desplazaba para realizar la entrevista prevista con el ministro del Interior.