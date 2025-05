Óscar Puente da la bienvenida a su tercer hijo, el primero con Yasmina Gregori: "La saga continúa"

Óscar Puente ha sido padre de su tercer hijo, el primero con su actual pareja, Yasmina Gregori. El político socialista de 56 años ha anunciado la feliz noticia a través de un mensaje en X. "Ahora estoy ocupado con Oscar Puente III(la saga continúa). Pero volveré", ha escrito el ministro junto a una tierna fotografía con su hijo.

Famlia numerosa

Según ha adelantado el "Diario de Valladolid" Óscar Puente y Yasmira dieran loa bienvenida a su primer hijo en común el 13 de mayo de 2025 sobre las 12:08 horas en Hospital Gregorio Marañón de Madrid, ciudad en el que la pareja reside desde que entró a formar el político parte del Gobierno.

Óscar Puente y Yasmina Gregori Gtres

Tal y como ha desvelado el anterior medio citado, Yasmina y el pequeño Óscar se encuentra bien "después de un parto que se prolongaba durante 34 horas". La pareja del ministro ingresó en la madrugada del lunes 12 de mayo y el bebé nació al mediodía del martes 13 de mayo.

Óscar, su tercer hijo

El socialista se ha convertido en padre de su tercer hijo junto a Yasmina Gregori, su actual pareja. Óscar Puente ya es padre de dos hijas, Carmen e Isabel, fruto de su matrimonio con la jueza Laura Soria Velasco.

Pocos meses después de su separación, oficializó su relación con Gregori durante la gala de los Premios Goya en Valladolid en 2024. "Con mi mujer esa noche. No es actriz, pero era la más bella y la más elegante de esa noche", escribió en X tras la velada.

Aunque ha intentado mantener a sus hijas alejadas del foco mediático, su primogénita saltó a la fama en 2021 por su participación en "La Voz Kids". La joven llegó a la semifinal del reality y estuvo en el equipo de David Bisbal. "Gracias a todos por el cariño que nos habéis transmitido a mi hija y a mí tras lo de ayer. Infinidad de mensajes y llamadas que no he podido contestar. De todas me quedo con la de Concha Velasco y su hijo Manuel ayer al acabar la actuación", expresó Óscar Puente tras el concurso de su hija.