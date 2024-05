Taylor Swift provoca una confesión escatológica de Juan del Val en “El Hormiguero”

La magnitud de Taylor Swift es tan mayúscula que su presencia llega a todas partes, incluso a “El Hormiguero”. La cantante y compositora norteamericana regresa a España con dos megaconciertos en Madrid, que han colapsado la capital española de fans de la propia Swift, con colas kilométricas y acampadas en los aledaños del Santiago Bernabéu, templo que será testigo de la voz y espectáculo de la diva del pop. Su llegada a España es tendencia y un tema recurrente en las tertulias de la televisión española, como ocurrió en el plató de Antena 3, cuya llegada a nuestras fronteras provocó una graciosa y escatológica confesión de Juan del Val.

Es díficil aguantarse las ganas de ir al baño

Eva Longoria y Carmen Maura fueron las invitadas del martes en "El Hormiguero", donde presentaron a Pablo Motos su nueva serie, "Tierra de mujeres". Tras la entrevista, el presentador dio paso a la tertulia de actualidad con María Dabán, Rosa Belmonte, Rubén Amón y Juan del Val, abordando temas de política y el concierto de Taylor Swift en Madrid. Un detalle curioso destacado fue que algunos fans planeaban llevar pañales para no perderse ni un momento del concierto.

En ese contexto, Motos preguntó a Del Val: "¿Tú has meado en pañal?". Sorprendido, Del Val respondió: "¿Cómo voy a mear yo en pañal? De pequeño entiendo que sí". Sin embargo, Motos insistió: "De los que estamos aquí, el que más veces se ha meado encima eres tú...". Del Val aclaró: "Si sacas las cosas de contexto no se pueden entender. Yo no me he meado en ningún pañal, pero sí que me lo he hecho encima. El motivo es que he hecho pruebas de resistencia como varios Ironman".

Del Val explicó que en estas competiciones es común orinarse: "En esas competiciones, cuando te metes a nadar, en el neopreno te meas dos o tres veces". Motos añadió: "Hay una ley que dice que en el mar se puede mear". Del Val continuó: "En la bici también lo he hecho. Son cinco horas y pico, hay un momento en el que no te puedes parar y te meas encima. Pero voy a decir una cosa, yo, con dignidad", comentó entre risas el contertulio y marido de Nuria Roca.