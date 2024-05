“El Hormiguero” recibe esta noche a uno de los mejores amigos internacionales de Pablo Motos

Toda regla tiene una excepción y esta excepción es una de las favoritas de Pablo Motos. En una semana en la que el patrón de “El Hormiguero” es que lo invitados lleguen por parejas, la noche del miércoles será diferente ya que solo tendremos un invitado en el plató de Antena 3, pero que invitado. Nada más y nada menos que el Príncipe de Bel-Air, la gran estrella de Hollywood y amigo del maestro de ceremonias del programa de las hormigas, el gran Will Smith, que volverá a sentarse junto a Pablo Motos tres años después, ya que la última vez que el actor estadounidense participó en el programa lo hizo a través de una videoconferencia, por la película “King Richard”, que le valió el Oscar a mejor actor principal, un premio que quedará marcado para siempre en la carrera del interprete estadounidense por un polémico tortazo que le propinó al cómico Chris Rock en mitad de la ceremonia de premios.

Carrera brillante

La carrera de Will Smith es impresionante. Actor, productor, doblaje, además de cantante, inició carrera como rapero bajo el nombre "The Fresh Prince". Su fama creció con la serie de televisión "El Príncipe de Bel-Air" (1990-1996). Posteriormente, Smith se consolidó en el cine con éxitos como "Independece Day" (1996), "Man in Black" (1997), "Ali" (2001) y "En busca de la felicidad" (2006), por la cual fue nominado al Oscar. También ha protagonizado "Soy leyenda" (2007), "Aladdín" (2019) y un sinfín de películas más, que muestran su gran versatilidad en la pantalla, caracterizando también su gran carisma frente a las cámaras. En el mundo de la canción tiene cuatro álbumes en solitario y cinco junto a su amigo de la infancia, el DJ Jazzy Jeff, que también participó en la serie que catapultó a la fama al propio Will.

Esta noche viene a presentar su nuevo proyecto, "Bad Boys Ride or Die" (también conocida como "Bad Boys 4"), una comedia de acción estadounidense que se estrenará el 7 de junio de 2024. Dirigida por Adil El Arbi y Bilall, es la cuarta entrega de la franquicia "Bad Boys" y sigue a "Bad Boys for Life" (2020). Will Smith, Martin Lawrence, Paola Núñez, Vanessa Hudgens y Alexander Ludwig retoman sus papeles, mientras que Tasha Smith sustituye a Theresa Randle como Theresa Burnett. Nuevas incorporaciones al elenco incluyen a Eric Dane e Ioan Gruffudd. La trama sigue a Mike y Marcus investigando acusaciones falsas contra su excapitán y mentor.