Eva Longoria sorprende en 'El Hormiguero' al contar su mayor afición: "Soy una adicta, pero soy muy mala"

El plató de 'El Hormiguero' se ha llenado de glamour y talento con la presencia de Eva Longoria y Carmen Maura. Las dos actrices internacionales visitaron, este martes por la noche, el programa para promocionar su nueva serie conjunta, "Tierra de mujeres", que se estrenará el 26 de junio en Apple TV. La serie narra la historia de una mujer neoyorquina que, tras verse envuelta en los oscuros asuntos financieros de su marido, se ve obligada a escapar con su madre y su hija a un encantador pueblo español.

A lo largo de la entrevista, ambas actrices han demostrado una gran sintonía, a pesar de sus trayectorias profesionales diferentes. Al comienzo de la conversación, Pablo Motos se interesó por la afición de Longoria al pádel. "Sí, me gusta mucho el pádel. Yo soy mala jugadora, pero disfruto mucho. Soy muy fan, una adicta. Me encantan todos los jugadores de pádel de España", respondió la actriz, quien además le confesó que había jugado en un torneo en Madrid y que tenía su propio equipo de pádel. Sin embargo, la pasión de Longoria por el pádel no fue compartida por Motos, quien expresó su opinión negativa sobre este deporte. "Me parece que no hay mucho... que no te esfuerzas muchísimo", comentó el presentador, lo que provocó una divertida reacción de Longoria y las hormigas del programa.

Por otra parte, Eva Longoria también habló sobre su experiencia actuando en español por primera vez en "Tierra de mujeres". La actriz admitió haber estado "muy nerviosa" al grabar junto a Carmen Maura, algo que la actriz española agradeció y aprovechó para elogiar la su habilidad de Longoria con el idioma: "A Eva se le entiende perfectamente cuando habla en la serie". Acto seguido, Carmen Maura decidió contar anécdotas sobre sus inicios en la actuación. Contó cómo la noticia de su decisión de ser actriz "cayó como una bomba" en su familia y cómo tuvo que luchar contra la desaprobación de sus padres. "Cuando lo aceptaron fue cuando empecé a ganar dinero", aseguró Maura, demostrando su determinación y pasión por la actuación desde su juventud.

La entrevista también reveló aspectos personales de las actrices. Carmen Maura explicó que era "una niña tranquila y obediente", mientras que Longoria describió cómo, a pesar de ser una niña buena, su deseo de ser actriz tampoco fue bien recibido en su familia.