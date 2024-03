Juan del Val, sobre trabajar con tu pareja: "A veces la gente no asume que la relación es de iguales"

Juan del Val y Nuria Roca, pese a los posibles desacuerdos que pueden surgir en el día a día, son una de las parejas televisivas que más destacan por compartir su vida tanto a nivel profesional como personal. Este pasado domingo “La Roca”, magazine dirigido por la valenciana, arrancaba con un tono distinto para celebrar el que sería el programa número 100. Este momento mereció todas y cada una de las alabanzas de Juan del Val hacia su mujer: “La Roca es información, entretenimiento, humor, opinión, conocimiento… La Roca son muchas cosas, pero La Roca es, sobre todo, ella: Nuria Roca (...) Qué suerte estar a tu lado, qué suerte trabajar contigo y qué suerte trabajar para ti. Eres, simplemente, la mejor. ¡A por otros 100!”, dedicaba estas sentidas palabras.

La presentadora ha demostrado tras sus 30 años de trayectoria profesional su gran soltura y dominio de “todos los registros de la televisión”, indicaba muy emocionado el escritor. Y es que la pareja que han formado se ha mantenido sólida a pesar de la mayor dificultad que, para Juan del Val, puede surgir en una relación como la suya: los celos. El debate que se generó no se centraba en los celos a nivel romántico, sino a nivel profesional: “Cuando las cosas no funcionan es por las dificultades de que la relación sea de iguales realmente. Hay veces que la gente no asume que la relación es de iguales, porque a lo mejor él o ella es la jefa y empiezan los celos”, indicaba el escritor en el programa en el que colabora junto a su mujer. Esta jerarquía profesional en varias ocasiones puede transferirse al ámbito personal si trabajas con tu pareja, dinámica que no parecen haber adquirido después de 25 años de matrimonio. Y es que, como el propio escritor comentaba, resulta indispensable que cada uno tenga su espacio y momentos de intimidad para que una relación pueda funcionar.

El último desencuentro de la pareja

La complicidad de Juan del Val y Nuria Roca es un hecho que comparten al mostrarse libres hablando en la pequeña pantalla sobre la infidelidad o revelando detalles muy conmovedores sobre cómo son en pareja. Sin embargo, en una reciente emisión de “El Hormiguero”, el escritor quiso contar su última pelea con Nuria. Todo comenzó cuando Pablo Motos le preguntaba acerca del motivo por el que había dejado de seguir a su mujer en redes. “Sí y con razón. A nosotros nos hicieron una foto hace bastantes años. En realidad, es mi foto favorita. El caso es que llevo tres años intentando subir esa foto en Instagram y ella me decía que no podía porque no están los derechos. Hemos hecho 25 años juntos y veo que Nuria la sube para celebrar este día en Instagram. Y la he dejado de seguir”, concluyó Juan del Val. Ante esta contestación su esposa se limitó a contestar evitando el tema en cuestión: “Según la prensa del corazón, si se dejan de seguir en redes, es que se separan”.