Terelu Campos se defiende ante las críticas

Hace unos días, se confirmaba de manera oficial el nuevo paso en la trayectoria profesional de Terelu Campos. La colaboradora del programa "De Viernes", que se emite en Telecinco, aprovechaba su intervención para contar que va a participar por primera vez como actriz de teatro en la obra titulada "Santa Lola". Todavía quedan varios meses para el estreno (el próximo 26 de abril en el Teatro Zorrilla de Valladolid), pero las críticas no han tardado en sucederse.

De hecho, Alba Carrillo, durante su participación como colaboradora del programa"Mañaneros" de La 1, mostró su sorpresa al respecto y dejó caer que ese puesto era para ella: "Estos datos me están trayendo una cosa a la cabeza porque me da la impresión de que esto es una obra que a mí me ofrecieron antes. Es "Santa Lola", ¿verdad?".

Incluso fue más allá y puso en duda la veracidad de la información: "No, yo estaba trabajando y no tenía tiempo (al ser preguntada por si le había quitado el puesto). Es maravillosa, pero la protagonista es una chica joven que se va a casar y que se va de despedida de soltera. Algo no me cuadra". Igualmente, otro de los actores que se ha pronunciado al respecto ha sido Mariano Peña: "No me hace gracia. No todo el mundo es actor. Se le sigue llamando y hace muy bien en cobrar, pero no todo el mundo es actor, como yo no puedo construir puentes. El pecado no es de ella, es de los que la llaman''.

Terelu Campos responde

La hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, se estrena como reportera del programa "Vamos a ver", programa en el que participa como colaboradora desde el pasado mes de septiembre de 2024, de una manera muy especial. Acude a la presentación de la obra de teatro en la que participa su madre y le hace una pequeña entrevista.

Una de las preguntas más destacadas, como no podía ser de otra manera en estos momentos, fue la siguiente: "¿Cómo llevas las críticas?". "Comprendo y respeto a los profesionales del sector que lo ven así porque se han preparado para este trabajo que les cuesta la vida", explica Terelu Campos. Además, añade: "Hay muchos actores que han presentado programas de televisión y yo a mí nunca se me pasó por la cabeza decir que eran intrusos". Por último, concluye: "La gran mayoría de los actores no han visto como un problema mi salto definitivo al mundo de la interpretación. Y también es cierto que estoy muy agradecida porque la gran mayoría me han apoyado".

Por otro lado, durante la conversación con su hija, Terelu Campos explicó que Alejandra Rubio "fue una de las principales causas por las que se animó a aceptar el papel en esta obra de teatro producida por Lara Dibildos". De hecho, de forma irónica, le puntualizó: "No sé si te voy a agradecer toda la vida o si te voy a odiar toda la vida por exigirme hacer esto. Espero que te pueda seguir queriendo".