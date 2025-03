Se filtra el mensaje íntegro con el que Bigote Arrocet rompió con María Teresa Campos por WhatsApp

“Me gustaría que ellas cogieran el teléfono y abrieran los mensajes que yo tenía con Teresita y que aparezca el mensaje donde dicen que yo la dejé por WhatsApp”, ha retado desde siempre Bigote Arrocet a Terelu Campos y Carmen Borrego. Después de su abrupta ruptura con María Teresa Campos, la presentadora vivió tiempos de tristeza y rabia. No se sentía bien tratada por el que había sido su último gran amor. Especialmente por cómo la dejó, a través de un mensaje de texto. Siempre le recriminó que no tuviese el valor de mantener una última conversación. Él, por supuesto, lo ha negado siempre. Dice que la dejó cara a cara y retaba a las hijas a mostrar el mensaje de la ruptura, seguro de que no existía. Ya ha aparecido.

El programa ‘De viernes’ ha tenido acceso en exclusiva a los mensajes que se intercambiaban la pareja, hasta ese último en el que separaron sus destinos. Lo hacen convencidos de que por fin se hace justicia con la memoria de la presentadora. Pedía que mostrasen el mensaje que le envió para romper su relación y que él decía que jamás escribió: “Dicho y hecho”, acepta el reto el programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta. Ese en el que Terelu Campos colabora, aunque precisamente ahora está haciendo un alto en sus labores al aceptar la propuesta de ‘Supervivientes’ a pasarlas canutas en los Cayos Cochinos. Se va a perder este tanto que el clan Campos se anota tras denunciar el dolor que ha sufrido su madre por culpa del humorista chileno.

Carmen Borrego viendo el mensaje de Bigote Arrocet a María Teresa Campos De viernes

El mensaje de Bigote a María Teresa ve la luz

Ha sido Antonio Rossi quien ha hecho valer su fichaje por ‘De viernes’ y ha llevado la exclusiva a su plató: “Ha llegado el momento de quitar la careta y que la gente sepa lo que pasó”, se propone el periodista. Dicho esto, comienza a leer el mensaje al completo que le llegó un día a María Teresa Campos a su teléfono móvil, para informarle de que su historia de amor de casi cinco años había llegado a su fin.

“Teresita, estoy muy mal por lo del día de mi cumpleaños, esa reacción… Te dije que me iría de casa y es lo que haré. Dejaré pasar unos días para quitarme la angustia y si quieres reunirme contigo amigablemente para hablar y quedarme con el bonito recuerdo de tu cara y tu sonrisa. No escriba ni me llames más, porque será peor”, comienza el mensaje de despedida del cómico, que dejaba claro que quería romper todo contacto con ella. Sí que la invitaba a verse algún día como amigos, pero no sería ella quien podía concretar el día ante la advertencia de que sería mejor que no lo hiciese.

Continúa leyendo Antonio Rossi: “Estoy muy mal y no quiero ni que me digas y que yo te digo… es la tercera vez que me dices de todo y no quiero que me humilles más”, termina. Hace referencia al cumpleaños de Bigote Arrocet, en el que estaban reunidos los hijos del humorista con María Teresa Campos y sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego. Ahí se produjo una bronca monumental y el chileno siempre ha mantenido que fue “humillado”. Al menos así se sintió y parece que efectivamente le reprocha al inicio de su mensaje. Ahora bien, mentía al decir que jamás se despidió por ella por WhatsApp y retaba a las hijas a mostrar el mensaje. No era tan complicado, pero le han dejado regocijarse mucho tiempo en algo que, según ‘De viernes’, ha quedado resuelto.