Toni Cantó debuta como tertuliano en 'Espejo Público' dispuesto a meterse "en todos los charcos"

Toni Cantó se ha unido desde esta mañana al plantel de colaboradores del programa de Antena 3 'Espejo Público'. El actor y expolítico llegó con muchas ganas después de un año sin pisar un plató de televisión, según cuenta la periodista Laura Simón. Instalado en Valencia, actualmente da clases de interpretación en el Ateneo de Valencia. "Hice un llamamiento para crear un grupo y tuve tanto éxito que he tenido que crear 4 y estoy haciendo un proyecto con un grupo de chavales con discapacidad intelectual", relató ante Susanna Griso.

Se ha definido como un actor de teatro. "Recuerdo la etapa política y me parece tan lejana que hay momentos en los que me parece casi hasta mentira". Comentó también que guarda buen recuerdo de su experiencia política aunque asegura sentirse "mucho más cómodo" como intérprete.

Encara su nuevo rol como colaborador del programa "sin líneas rojas", y asegura que siempre se ha metido "en todos los charcos" en sus declaraciones. Cree que estamos en "un momento muy delicado políticamente". Considera que con el nuevo Gobierno de la Comunidad Valenciana se están ganando derechos. "Nos están bajando los impuestos y eso te da derecho a usar tu dinero como te dé la gana y estamos ganando el derecho a decidir en qué lengua se educan nuestros hijos. Mazón y Catalá lo están haciendo bien en el Ayuntamiento y en la Comunidad, no hicieron tanto ruido como el pacto de Extremadura. Vicente Barrera lo está haciendo todo de forma muy discreta", opinó Cantó.

Autodefinido como de centro políticamente, ha aseverado que no ha cambiado ideológicamente aunque sí siente que ha cambiado un poquito en la forma. "Ideológicamente sigo en la época de UPyD", señala. "A veces oigo y escucho que se habla de un Gobierno PP y Vox como si estuviéramos viviendo en la Edad Media y puedo dar fe de que no se ha perdido ningún derecho: las mujeres no lo han hecho, el colectivo LGTBI tampoco", añade.

Además, Cantó afirmó que cree que es importante reivindicar los gobiernos de derechas. "Yo que no me considero de derechas, para mí es necesario y es algo que debe hacer incluso la propia derecha que a veces es un poco torpe", concluye.