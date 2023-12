Un «Espejo Público» de gran (y necesario) impacto social

En un panorama televisivo marcado por la competencia feroz, «Espejo Público», el programa conducido por Susanna Griso, ha emergido como un bastión informativo destacado en Antena 3 y Atresmedia en general. Su capacidad para abordar la actualidad y ofrecer análisis político en la franja horaria matinal, de 08:55 a 11:00 horas, ha sido clave para su éxito, culminando el año como líder indiscutible con un impresionante 14,4% de cuota media. Este logro no solo representa un avance significativo en la conquista de la audiencia, sino que también le otorga una ventaja de casi +2 puntos sobre su competidor más cercano en esta franja horaria.

El rendimiento global del programa también ha experimentado mejoras notables en comparación con la temporada pasada, alcanzando un sólido 13% de cuota de pantalla en su emisión completa. Este dato refleja el compromiso del equipo de «Espejo Público» por ofrecer contenidos de calidad y relevantes para el público, consolidando así su posición en el competitivo mundo de la televisión.

El cierre del año no hace más que confirmar esta tendencia positiva. Diciembre ha sido un mes fructífero para el programa, manteniendo una cuota del 13% y superando las expectativas al mejorar en +1,2 puntos en comparación con el mismo periodo del año anterior. Además, el número de espectadores únicos que sintonizan con el programa diariamente ha experimentado un aumento notable, superando la cifra de 2,3 millones, lo que subraya la conexión que «Espejo Público» ha establecido con su audiencia.

Pero el impacto positivo de «Espejo Público» no se limita solo a su propio éxito, pues ha contribuido de manera significativa al logro de Antena 3 al superar a Telecinco en la franja matinal de lunes a viernes durante toda la temporada. Esta hazaña no solo representa un cambio en las dinámicas de audiencia, sino que también destaca la capacidad del programa para mantenerse en la cima.

Los momentos álgidos del programa han sido numerosos a lo largo del año, pero dos emisiones en particular se han destacado como las más vistas: el 18 de enero, con 457,000 seguidores de media y más de 2,6 millones de espectadores únicos, y el 16 de noviembre, día de la investidura, con 437,000 seguidores de media y más de 3,2 millones de espectadores únicos. Estos episodios han sido cruciales para cimentar la posición de «Espejo Público» como un referente en la televisión matutina.

Una de las fortalezas distintivas del programa ha sido la calidad de sus entrevistas. A lo largo del año, «Espejo Público» ha atraído a figuras prominentes, generando un especial seguimiento y destacando por el contexto en el que se han producido. Entre las entrevistas más memorables se encuentran las de Juan Antonio del Castillo sobre el conflicto Israel-Palestina, con un impresionante 18,7% de cuota; Alfonso Guerra, expresidente, con el 18,1%; Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, con un 16,6%; Nicolás Redondo, exsecretario general de la UGT, con 16,2%; Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos, con un 15,7%; y las de Alberto Núñez-Feijóo, presidente del PP, con un 15,7% y un 15,3%, respectivamente.

Entrevista con Sánchez

La calidad de las entrevistas ha sido respaldada por el impacto mediático que han generado, demostrando la capacidad del programa para abordar temas cruciales y atraer a figuras clave. Entre las entrevistas más destacadas del año se encuentran las conversaciones con Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, el pasado 7 de diciembre. La entrevista con Sánchez fue particularmente significativa, ya que marcó la primera vez que el jefe del Ejecutivo concedió una entrevista a una cadena privada tras la formación del Gobierno de coalición.

No obstante, tal repercusión es sólo la respuesta a un compromiso serio y decidido, tanto con la calidad, como con el respeto hacia el espectador, así como el conocimiento de sus necesidades y preocupaciones, algo que Susanna Griso lleva por bandera en la conducción de este formato.

Por todo esto, «Espejo Público» no solo ha consolidado su posición como líder en la televisión matinal, sino que también ha elevado el estándar en la calidad de sus contenidos, manteniendo una conexión sólida con la audiencia. Su éxito continuo no solo es un logro para el programa en sí, sino también un testimonio del poder de Antena 3 en el panorama mediático actual. El año cierra con «Espejo Público» no solo como un programa de televisión, sino como un referente en la construcción de narrativas sociales y análisis en la actualidad.