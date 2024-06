TVE cancela la segunda temporada del programa de Mercedes Milá

En un giro inesperado, TVE ha decidido cancelar la producción de una segunda temporada del programa 'No sé de qué me hablas', presentado por Mercedes Milá e Inés Hernand. Esta decisión sorprende a muchos, especialmente después de que Milá asegurara que el programa continuaría en la parrilla de La 1.

El anuncio de la cancelación ha sido realizado por Concepción Cascajosa, presidenta interina de RTVE, en respuesta a una pregunta parlamentaria planteada por el Partido Popular. Según informó Cascajosa y recogió 'El Economista', “no se contempla en este momento” la renovación del programa para una segunda temporada.

'No sé de qué me hablas' fue producido por Zanskar Producciones y marcó el regreso de Mercedes Milá a TVE después de 33 años. El formato consistía en explicar el presente a los jóvenes a través de imágenes de archivo y entrevistas a personalidades destacadas. A lo largo de sus ocho entregas, el programa logró una media del 8% de cuota de pantalla, con su mejor dato de audiencia alcanzando un 11,2% durante la entrevista con el periodista José María García. El programa inició con Palomo Spain y Maruja Torres como primeros invitados, logrando un estreno con un 8,4% de cuota de pantalla. Sin embargo, su episodio final, con la participación de Pedro Almodóvar y Asier Etxeandía, cerró con un discreto 6,7%.

Mercedes Milá, con Pepe Rodríguez en Masterchef RTVE

A pesar de las cifras de audiencia modestas, Mercedes Milá había adelantado con entusiasmo la renovación del programa durante su participación en 'MasterChef' el pasado 30 de abril. "Volveremos a hacer ocho programas. Estoy feliz porque mucha gente me lo pregunta. Porque yo a la audiencia la respeto una barbaridad", afirmó la comunicadora, generando expectativas entre sus seguidores. Sin embargo, la confirmación oficial de la cancelación por parte de TVE ha dejado en el aire los planes de Milá y Hernand, y ha sorprendido a muchos en la industria televisiva. Este revés pone fin a una breve, pero notable etapa de 'No sé de qué me hablas' en la programación de La 1.