Concepción Cascajosa, nueva presidenta de RTVE, en la Comisión Mixta: "He renunciado a mi filiación al PSOE"

Este jueves Concepción Cascajosa, nueva presidenta interina de Radio Televisión Española (RTVE), ha comparecido en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de La Corporación RTVE, para responder a las preguntas de los distintos grupos parlamentarios representados.

El comienzo ha sido abrupto cuando Eduard Pujol Bonet de Junts ha comenzado su intervención hablando en catalán y el presidente de la Comisión, Antonio Silván, le ha recordado que por las normas aplicadas debe hablar en español y no en catalán, y éste se le ha enfrentado preguntándole si le estaba prohibiendo hablar en catalán. Luego ha continuado en español para interesarse por RTVE en Cataluña. "Espero que sea tan duro a los que faltan al respeto a esta comisión", comenzó diciendo Pujol tras comenzar en español, para seguir con sus preguntas: "Señora presidenta de Televisión Española, ¿qué planes tiene para el centro de RTVE en San Cugat? y ¿cuándo se tomarán en serio la programación en catalán?".

Tanto para esta respuesta como la siguiente, elaborada por Álvaro Vidal, de Esquerra, y también sobre RTVE en Cataluña, la presidenta interina ha enumerado las mejoras técnicas y de producción que se están llevando a cabo en el centro territorial y que incluyen Inteligencia Artificial para detectar noticias falsas, podcasts en Radio 4.

Al ser preguntada por el Consejo de Administración, Cascajosa que querido ser clara sobre los plazos que se plantea para tomar cartas en el asunto de su elección, las próximas dentro del seno del Consejo, y el futuro de la dirección de la Corporación. "La confianza es esencial en las relaciones humanas y en el trabajo", ha comenzado para incidir en que considera que los miembros del Consejo actual "tienen la confianza de los anteriores presidentes que los seleccionaron y presentaron para su nombramiento". Cascajosa ha recordado que ella misma "los respaldé en las actas y sigo respaldando, porque comparten los valores para gestionar y dirigir un medio publico. Están comprometidos con los objetivos de la Corporación".

Por otro lado se refirió a los recientes cambios en RTVE: "No comparto la marcha de dos figurasclave para mí como José Pablo López y Alfonso Morales como secretario general,." RTVE está pendiente de una importante sentencia del Supremo, en mayo, sobre el cambio en 20022 en los Estatutos. La sentencia puede cambiar las reglas del juego o mantenerlas igual. Tomaré las decisiones que sean necesarias. Urge la renovación del Consejo de Administración, la cobertura de la plaza y el fin de la interinidad de la presidencia para dotar a RTVE de la estabilidad que necesita".

Un momento revelador ha sido en una respuesta al diputado de Vox, que había recordado en la sesión su conocida filiación política que ella misma admitió en su comparecencia cuando fue nombrada Consejera de Administración de RTVE, en 2021. Lo primero ha sido recordarle al diputado que salió de ella misma el admitir su pertenencia al PSOE tras una "pregunta directa" del partido de Santiago Abascal. EN ese momento Cascajosa ha aprovechado para hacer un anuncio sorprendente: "He renunciado a mi afiliación al PSOE, me di de baja el pasado 27 de marzo, nada más ser elegida presidenta interina de la corporación",. Para apoyar su versión ha mostrado un documento: "Tengo aquí mi solicitud de baja, por si quieren comprobarlo", les ha dicho a los diputados de la Comisión Mixta de Control de RTVE. Luego explicó que lo hacía porque "no quiero que esa filiación sirva de arma de ataque para mi labor al frente de la empresa".

Además Cascajosa se ha dirigido directamente a PP y Vox, para poner ejemplos de la gestión de RTVE en algunas comunidades: "Sí que quiero decir que su partido, Vox, gobierna en coalición con el PP en varias CCAA: los consejeros y cargos nombrados por ustedes entiendo que son militantes de los partidos, y yo les pregunto si trabajan todos los ciudadanos o si trabajan únicamente para su partido y para su líder".

(Noticia en elaboración)