'De Viernes' consigue el testimonio más esperado tras el ingreso de Ábalos en prisión y entrevistará a su exmujer

La próxima entrega de 'De Viernes'abordará la actualidad y sentará en plató a Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, 24 horas después de que el Tribunal Supremo le haya enviado a prisión provisional junto a su asesor Koldo García. Asimismo, el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, seguirá ahondando en la disputa familiar entre los hijos de Isabel Pantoja este viernes 28 de noviembre a partir de las 22:00 horas.

El plato fuerte de la noche llegará con el testimonio de la exesposa de Ábalos, que conoce de primera mano todos los entresijos de la vida del que fuera su marido y que este jueves convertido en el primer diputado nacional en ejercicio que ingresa en prisión. La invitada relatará cómo está viviendo esta situación el entorno del político y, especialmente, los hijos que tienen en común.

Por otro lado, el formato dedicado a la crónica social y prensa rosa continuará indagando en el distanciamiento entre Kiko Rivera y su hermana Isa Pantoja. Para ello, ha preparado una entrevista con Dulce, exniñera de la hija adoptiva de la tonadillera y que con un demoledor "Scoop", tras más de cuatro horas de grabación, desmontará el discurso que el DJ ha ofrecido en las últimas entregas del programa.

Asimismo, ofrecerá nuevos detalles del desagradable episodio de la manguera. Testigo de lo que sucedía en Cantora, relatará episodios desconocidos ocurridos en la casa de Isabel Pantoja y ofrecerá un duro retrato de los hermanos de la artista.

Resto de invitados

El espacio de Telecinco dedicará una parte del programa a Gabriela Guillén, que regresa al plató para anunciar su intención de demandar a Bertín Osborne, al que acusa de mantenerse al margen de la vida del hijo que ambos tienen en común, así como, responderá a las palabras de Eugenia Osborne, en la entrevista que ha concedido recientemente al programa.

La paraguaya asegura haberse intentado acercar al cantante durante meses, sin obtener respuesta alguna: "Cuando le escribo no contesta. Le he mandado el convenio regulador hace tiempo y no lo ha firmado. Ya no puedo más, lo siguiente será una demanda".

Durante la noche también habrá espacio para hablar de la esperada final de 'Bailando con las estrellas', que se podrá ver en el canal principal de Mediaset y que verá proclamarse ganador a uno de los cuatro finalistas, que pisarán el plató de 'De Viernes' para comentar cómo se sienten a pocas horas del gran evento y hacer balance de la edición.

Anabel Pantoja, Jorge González, Nona Sobo y Nerea Rodríguez también tendrán tiempo para responder a las polémicas surgidas y exhibirán las habilidades artísticas adquiridas después de tres meses de competición.