Tras Kiko Rivera, 'De Viernes' llama a Isa Pantoja, que desvelará si perdonará a su hermano

El terremoto que ha provocado la vuelta de Kiko Rivera a Telecinco casi cinco años después de sentarse por última vez en un plató de la principal cadena de Mediaset seguirá resonando una semana más en 'De viernes'. El programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona ha llamado a Isa Pantoja para la entrega del 21 de noviembre que se emitirá a partir de las 22:00 horas en Telecinco.

Tras hablar sin tapujos de todo lo ocurrido a lo largo de su vida con su hermana Isa Pantoja y con su madre Isabel Pantoja, el dj reveló su versión de algunos de los episodios más dolorosos y pidió perdón a su hermana, a quien le gustaría ver cara a cara para arreglar las cosas.

Una semana después le toca el turno a Isa Pantoja, que ha decidido dar un paso al frente y sentarse en el plató del programa, en la que se prevé que sea una de sus entrevistas más duras. De esta forma, la hija adoptiva de Isabel Pantoja responderá a todo lo que dijo su hermano, dejando en el aire si a partir de este viernes saldrán más verdades a la luz y perdonará a Kiko Rivera por todo lo ocurrido.

Por otro lado, el formato continuará abordando y la "guerra" de acusaciones entre Andy y Lucas. La pareja de este último, María José, se sentará en el plató para abordar todas la polémicas surgidas en torno al dúo artístico, responder a los duros comentarios que el cantante ha recibido tras su operación de nariz y enfrentarse a las declaraciones de Álvaro Molina, el que fuera su pareja y promotor del grupo, en las que aseguró que su mujer le había sido infiel con el artista y en las que manifestó haber sido víctima de un grave incidente.

La decisión ya está tomada

La principal invitada de 'De Viernes' responderá a todas y cada una de las reflexiones y confesiones manifestadas por el hijo de Isabel Pantoja. Sin ir más lejos, abordará el famoso episodio de que tuvo lugar en Cantora, por el que Kiko Rivera pidió perdón públicamente, y el supuesto enfrentamiento entre ella y su madre en el que su hermano tuvo que mediar para separarlas.

Además, responderá a las manifestaciones en las que Kiko Rivera reprochó ciertos comportamientos y actitudes del pasado de su hermana y valorará las supuestas tensiones entre la familia Pantoja y Asraf Beno. Tras reconocer haber recibido un mensaje de Kiko en los últimos días, Isa Pantoja desvelará si es posible una reconciliación.