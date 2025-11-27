La secuela de 'El tiempo entre costuras' ya está en marcha: Atresmedia comienza el rodaje de 'Sira'

'Sira', la secuela de 'El tiempo entre costuras', está un paso más cerca de llegar a la pequeña pantalla con la actriz Adriana Ugarte volviendo a dar vida a la inolvidable costurera y, este jueves, Atresmedia ha anunciado el comienzo del rodaje.

Unas grabaciones que llevarán la producción hasta Madrid, Bizkaia y Marruecos, donde se recrearán los escenarios históricos en los que transcurre la trama. Una historia que combinará de nuevo drama, romance y espionaje y mantendrá la cuidada ambientación y la calidad visual que caracterizaron a 'El tiempo entre costuras'.

En esta nueva etapa, Sira Quiroga se enfrenta a un mundo en plena posguerra, donde deberá reinventarse una vez más para sobrevivir. Desde Jerusalén hasta Londres o Madrid, la protagonista se verá envuelta en un entramado de secretos y misiones que pondrán a prueba su inteligencia, su valentía y su corazón.

Además de la actriz madrileña, retoman sus papeles Peter Vives, Rubén Cortada, Carlos Santos, Carlos Olalla y Francesc Garrido. El elenco se completa con las colaboraciones especiales de Elvira Mínguez, Darío Grandinetti y Cecilia Suárez, y contará con incorporaciones internacionales como Jeremy Neumark Jones, Borja Luna, Orla O’Leary, Kathleen Gati, Melina Mathews, Sharon Mann Y Sue Flack.

La serie ha adoptado el mismo título que la quinta novela de María Dueñas, 'Sira', y "con una clara vocación internacional", aspirará a "convertirse en un evento global" gracias al acuerdo que las productoras, Buendía Estudios y Atresmedia, han alcanzado con Netflix. De esta forma, se estrenará en exclusiva en atresplayer, para después llegar al prime time de Antena 3 y dar el salto a la plataforma de streaming.

Así será 'Sira'

En 'Sira', la Segunda Guerra Mundial llega a su fin y la protagonista deja de colaborar con el Servicio Secreto Británico y comienza una nueva vida con Marcus. Pero a punto de ser madre, un suceso lo cambia todo. Para sobrevivir y sacar a su hijo adelante, Sira vuelve a reinventarse. Cuatro ciudades, dos misiones y una nueva vocación.

'Sira' promete ser una cautivadora trama que bebe del drama histórico. El género de espías nos traslada a Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger, excepcionales testigos de una época convulsa con el final de la Segunda Guerra Mundial y donde Sira, como agente infiltrada, se maneja entre el glamour de las altas esferas, los entresijos de los medios de comunicación y las conspiraciones políticas.