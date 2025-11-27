'La Agencia' desembarca en Disney+ tras alcanzar un acuerdo con Mediaset

Cada miércoles por la noche, los seguidores de 'La Agencia' tienen una cita en Telecinco con una de las agencias de representación artística más importantes del país y, ante su inminente final, la ficción desembarcará en Disney+ el próximo 4 de diciembre, con los primeros siete capítulos, y en enero con los seis episodios restantes.

Mediaset ha alcanzado un acuerdo con el servicio de streaming, que acogerá la serie protagonizada por Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco y Carlos Bardem, entre otros, una semana antes de la emisión de su último capítulo, que en un principio verá la luz el 10 de diciembre después de que el grupo de comunicación italiano haya decidido estrenar una nueva entrega de 'El Precio de...' el 3 de diciembre.

'La Agencia' es la adaptación española del éxito internacional 'Call My Agent!', ganadora de un International Emmy Award, y que ha sido adaptada en otros países como Italia. Está producida por Good Mood (Mediawan) para Mediaset España, con Daniel Écija, Ghislain Barrois y Carmen Agraz como productores ejecutivos; Víctor Pedreira como coordinador del equipo de guion; y David Molina Encinas al frente del equipo de dirección.

La serie ofrece una mirada vibrante y emocionante al mundo del espectáculo desde la perspectiva de quienes trabajan en su trastienda: los representantes artísticos. Para ello, retrata el día a día, las relaciones y los conflictos personales de quienes se mueven en ese singular y deslumbrante entorno profesional, un ambiente en el que los egos, las infidelidades, los amores imposibles y las situaciones inesperadas forman parte del paisaje cotidiano.

Y, concretamente, se desarrolla en Rebecca Talent, una de las agencias de representación artística más importantes del país, donde los cuatro agentes junto a sus asistentes y los artistas que por allí desfilan cada día, conforman un universo único, competitivo y lleno de tensiones, pero difícil de compaginar con sus complicadas circunstancias personales y familiares.

En el punto de partida de la ficción, el personaje de Gabi, interpretado por Javier Gutiérrez, lleva varios años casado con Andrea (Manuela Velasco), pero en un momento de debilidad de ambos ocurre algo que hace saltar por los aires el matrimonio. Con la relación en paréntesis, o quizá rota, Gabi tendrá que aprender a vivir sin ella e intentar reinventarse. La aparición de Valeria (Marta Hazas), agente de la competencia y amiga de juventud de Gabi, sólo complica las cosas.