Will Smith sorprende con su capacidad de mimetizar con su personaje: “Llegué a enamorarme de mi compañera de reparto”

Will Smith genera tantos titulares que es imposible resumirlos todos en una sola noticia. El Príncipe de Bel-Air visitó por novena vez el plató del programa de su querido amigo Pablo Motos para promocionar su última película, “Bad Boys: Ride or Die”, que se estrena en cines el próximo 7 de junio. Tras vivir uno de los momentos más delicados de su carrera, el actor de Hollywood admitió haber aprendido valiosas lecciones y agradeció al público español el cariño que recibe cada vez que visita el país. También destacó su profesionalismo al interpretar, mencionando que a veces llega a creerse realmente el personaje que interpreta en sus series y películas.

Desventajas de ser un actor de método

En su enésima visita a “El Hormiguero”, Will Smith comentó que a veces es muy complicado separarse del personaje que interpreta, ya que se mete tanto en el papel que llega a pensar que es real: “Hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando eres un actor del método. Hace muchos años hice una película llamada 'Seis grados de separación' y me metí tanto en el personaje que me enamoré de la actriz que protagonizaba la película conmigo. Como actor, te metes tanto en tu mente para crear al personaje que llegas a pensar que todo es real”, confesó el actor estadounidense, sorprendiendo con estas declaraciones sobre su profundo enamoramiento con su compañera de reparto, Stockard Channing, famosa por su papel de Betty Rizzo en “Grease”.

Esta visita a su querido “Hormiguero” seguramente fue terapéutica para Will Smith, quien se lo pasó en grande junto a su gran amigo Pablo Motos en un programa que fue el más visto del día, con 4.4 millones de espectadores únicos.