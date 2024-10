Xavier Sardá califica de "capricho" la adopción de Isa Pantoja en directo

La entrevista de Isa Pantoja en "De Viernes" sigue trayendo mucha cola en los programas de televisión de nuestro país. Las duras palabras de la hija de la tonadillera sobre su madre han dejado en muy mal lugar tanto a la propia Isabel como a la hermana de Kiko Rivera. Todo el mundo opina del tema, pero las declaraciones sin tapujos de Xavier Sardá han destacado por encima del resto, al calificar de esta manera la adopción que realizó en su día la cantante sevillana de Isa Pantoja.

Palabras muy duras contra Isa Pantoja

Ana Rosa Quintana comenzó su intervención de manera contundente, abordando un tema que calificó como imperdonable: el abandono emocional de una hija adoptada. "Lo que vamos a hablar ahora no tiene perdón de Dios. ¿Cómo no se puede cuidar, amar y proteger a una niña que has adoptado? Creo que es de las peores cosas que yo he visto hacer", expresó la presentadora. También subrayó la necesidad de ayuda psicológica para esa niña, indicando que "esta niña necesita ir a terapia para curar esa infancia terrible y esos acontecimientos de otro siglo". Sus palabras abrieron el debate, dando paso a Xavier Sardá, quien no dudó en señalar que, en algunos casos, las adopciones pueden verse como un "capricho momentáneo", lo que deriva en situaciones lamentables cuando las familias no saben cómo manejar la responsabilidad de criar a un niño. "Adoptar no es comprarte un perrito", enfatizó con severidad, subrayando la importancia de la responsabilidad que conlleva adoptar.

Por su parte, Cristina Cifuentes elogió la fortaleza de Isa Pantoja, destacando que, a pesar de los traumas vividos, ha salido adelante como una buena madre y esposa. "La suerte la ha tenido Isabel Pantoja por haber tenido a Isa. Con todos los traumas que ha pasado esta niña, ha sabido salir adelante", comentó. Cifuentes incluso ofreció una muestra de apoyo en un momento clave del programa, expresando su disposición a adoptar a Isa si lo necesitara: "Isa, si quieres una madre adoptiva, aquí estoy yo y lo digo en serio". Esta declaración desató un gran aplauso en el plató. A lo largo del debate, también se hizo referencia a episodios de abuso, como el forzamiento de Isa a acudir al ginecólogo para confirmar su virginidad. "Tenían que perseguirlo, a este médico habría que encontrarle y que deje de ejercer", reclamó Marina Rivers. La discusión culminó con la reflexión de Sardá sobre el papel crucial del amor y el cariño en la adopción, enfatizando que no debe ser tratado como un simple capricho.