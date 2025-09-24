¿Quieres brillar en el universo drag? "Make Up Stars" abre casting en RTVE Play

Tras sacudir la escena de los talent shows en España, "Make Up Stars" regresa a RTVE Play con una nueva temporada cargada de color, transgresión y mucha purpurina. El concurso de maquillaje que sorprendió a crítica y público el año pasado vuelve con un enfoque más atrevido: el universo drag será el gran protagonista de esta edición.

El programa, que busca coronar al gran referente del maquillaje en España, ha abierto ya su casting. Cualquier persona con pasión por los pinceles y la transformación artística puede presentarse enviando su solicitud al correo casting@megatv.es. La puerta está abierta para quienes entienden el maquillaje como un medio de expresión, identidad y espectáculo.

En esta temporada, el plató de "Make Up Stars" se convertirá en una auténtica pasarela drag, con concursantes dispuestos a romper moldes a través del maquillaje y la creatividad. Además, figuras icónicas del mundo drag se unirán como jurado invitado, aportando su visión, experiencia y carisma. Una apuesta clara por la diversidad y la libertad de expresión.

La primera edición nos dejó momentos inolvidables, como la victoria de María, quien se impuso en la final frente a Tamito y Lola. Su premio: un máster en la prestigiosa Christine Blundell Makeup Academy de Londres y una oportunidad laboral en una superproducción internacional. Un salto de gigante para una maquilladora que ahora inspira a futuros aspirantes.

Los seis episodios de esa primera temporada están disponibles en RTVE Play, y pueden verse de forma gratuita. Un buen repaso antes de lanzarse a la aventura de presentarse al casting, y comprobar de primera mano cómo el maquillaje puede ser un arte que transforma, emociona y desafía lo establecido.

"Make Up Stars" es más que un reality de belleza. Es una plataforma donde el maquillaje deja de ser adorno y se convierte en grito, en bandera, en identidad. Si lo tuyo es crear desde el color, la forma y el atrevimiento, esta es tu llamada. RTVE Play ya busca a sus nuevas estrellas.