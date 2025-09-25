Patricia, una de las invitadas más pintorescas de la historia de 'First Dates', rompe parte del decorado durante su cita

Carlos Soberaarrancó hace dos semanas una nueva temporada de 'First Dates' y la Celestina de la pequeña pantallase está viendo superado por los nuevos comensales que participan en el magacín de citas de Mediaset. Entre la soltera que en el cine se comiera las palomitas de su pareja después de haber eyaculado o el beso sin consentimiento que le dieron al presentador nacido en Barakaldo en la boca, ayer presenció como una de sus nuevas invitadas, la más pintoresca de todas ellas, arrasó con el decorado del restaurante de 'First Dates', intentando demostrar a su cita que podía ponerse las dos piernas detrás de la cabeza.

Antes de llegar a este punto, la carta de presentación de Patricia en el programa de Cuatro fue inigualable. Patricia llegó a 'First Dates' con toda la energía del mundo, saludando a Carlos Sobera con entusiasmo y halagándole sin filtros. La madrileña se definió como “rara” y “pintoresca”, asegurando incluso que a veces podía resultar agobiante por su forma de ser. Para demostrar su carácter excéntrico, mostró el peculiar contenido de su bolso: varias diademas de personajes animados que, según explicó, pensaba utilizar para romper el hielo con su cita. Entre bromas, confesó que venía de Urano, aunque se consideraba “gata madrileña”, y que lo único que buscaba en el programa era encontrar a alguien buena persona.

Su cita de la noche fue Rafa, un joven que compartía con ella aficiones poco convencionales, como el gusto por la moda urbana y los tatuajes. Durante la velada descubrieron coincidencias, como haber dejado los estudios para dedicarse a lo que realmente les apasionaba o su interés por la música. Patricia sorprendió a todos con una peculiar demostración de flexibilidad inspirada en TikTok que acabó con una caída aparatosa y varias botellas rotas en el plató. A pesar del percance, el encuentro avanzó con buen humor. Ella mostró interés en volver a verle y, aunque Rafa se mostró más cauto, aceptó darle una segunda oportunidad fuera de cámaras.