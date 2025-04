Raúl Berdonés, presidente ejecutivo de Secuoya Content Group, Premio al Talento Andaluz 2025

Raúl Berdonés, presidente ejecutivo de Secuoya Content Group, fue reconocido con el Premio al Talento Andaluz, un galardón otorgado por la Junta de Andalucía que distingue la trayectoria y contribución de personalidades destacadas de la región. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, fue el encargado de hacer entrega de este reconocimiento al empresario granadino, en una gala celebrada el pasado lunes 31 de marzo en los Teatros del Canal (Madrid).

Este premio pone en valor la labor de Raúl Berdonés por su dedicación y espíritu para fundar Secuoya Content Group: “Reconocemos la perseverancia y el afán emprendedor de Raúl Berdonés, que cuando era una joven de La Chana (Granada) se lo jugó todo por hacerse un hueco empresarial televisivo y lo ha logrado, lo que demuestra que el querer es poder. Raúl Berdonés es un ejemplo para todos esos jóvenes empresarios andaluces”, destacó Juanma Moreno. “Este reconocimiento no sólo celebra una trayectoria profesional; para mí reafirma algo que siempre he tenido muy presente: de dónde vengo, quién soy y todo lo que sigo sintiendo por mi tierra. Granada no es solo el punto de partida de mi vida personal y profesional, es también la fuente de una manera de mirar, de crear, de transformar”, declaró en su discurso.

Raúl Berdonés es fundador y presidente de uno de los principales grupos de creación, producción, postproducción y distribución de contenidos de Europa. Su liderazgo frente al grupo español, con sede social en Granada, ha sido determinante para la evolución de la industria, impulsando la producción de contenidos innovadores y la internacionalización del talento español. Además, su capacidad para desarrollar nuevas estrategias de negocio ha sido fundamental para reforzar la posición del grupo. Estos y otros méritos han sido clave para que el empresario y ejecutivo, impulsor también de Madrid Content City, el mayor hub audiovisual de la Unión Europea, sea reconocido con este galardón, situándolo como uno de los andaluces más influyentes en el ámbito profesional.

Entre los premiados se encuentran la cantante Lola Índigo, el presentador Roberto Leal, la presidenta de Cruz Roja España, María del Mar Pageo, la fundadora del Club Malasmadres, Laura Baena, y el cantautor de flamenco-pop Francisco Javier Labandón, 'El Arrebato'.