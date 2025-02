San Valentín 2025: Las películas románticas más populares y dónde verlas

JustWatch, la guía de películas y series en streaming más grande del mundo, presenta una guía completa para los amantes del género romántico, destacando las plataformas con la mayor cantidad de títulos y un top 10 de las películas de amor más populares en España para celebrar San Valentín 2025.

Plataformas de streaming con mayor oferta romántica

En España, los aficionados a las películas románticas pueden elegir entre 3.940 películas disponibles en las principales plataformas de streaming. Filmin encabeza la lista con el 37,6% de la oferta, consolidándose como la plataforma de referencia. Netflix y Prime Video le siguen de cerca, ambos con el 20,4%. Movistar Plus ofrece el 12,1% de las películas románticas, mientras que Disney+ cuenta con el 5,5%. SkyShowtime (2,3%), Max (1,3%) y Apple TV+ (0,4%) completan este variado panorama.

Top 10

El ranking de las películas románticas más populares en España está encabezado por "Culpa Tuya", seguida de "Cualquiera menos tú" en segundo lugar y "Antes de ti" en el tercer puesto. A continuación, se presenta la lista completa de las 10 películas más populares:

•"Culpa Tuya": La continuación de la historia de amor entre Noah y Nick, quienes luchan contra los intentos de sus padres por separarlos mientras enfrentan nuevos desafíos y relaciones.

•"Cualquiera menos tú": Una comedia romántica sobre una pareja que finge estar enamorada en una boda en Australia.

•"Antes de ti": Una conmovedora historia sobre una joven que cuida a un hombre paralítico, explorando el amor, el sacrificio y la búsqueda de la felicidad.

•"El diario de Noah": Un clásico del romance sobre dos jóvenes de diferentes clases sociales que viven un verano idílico en los años 40.

•"Vidas Pasadas": Una reflexión sobre la vida y las decisiones tomadas a través del reencuentro de una mujer con un amigo de la infancia.

•"Tres metros sobre el cielo": La historia de dos jóvenes de mundos opuestos que descubren el amor en Barcelona.

•"La idea de tenerte": Un romance inesperado entre una mujer y el vocalista de una banda popular.

•"La vida de Adèle": Un drama sobre una joven que cuestiona su identidad al enamorarse de otra mujer.

•"Tengo ganas de ti": Un joven regresa a casa tras un tiempo en Londres y encuentra un nuevo amor que le ayuda a olvidar el pasado.

•"La ciudad de las estrellas (La La Land)": Un musical sobre dos jóvenes que persiguen sus sueños en Los Ángeles y se enamoran.

Es importante destacar que la popularidad de estas películas varía en otros países. Por ejemplo, aunque "Culpa Tuya" es la más popular en España, "Cualquiera menos tú" lidera en Italia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. "Antes de ti" está en el tercer puesto en España, pero varía en otros países: segundo en Italia, noveno en Alemania y Francia. En Italia, el tercer puesto es para "La idea de tenerte", que aparece más abajo en otros países: quinto en Francia y Alemania, séptimo en España, octavo en EE. UU. y noveno en Reino Unido. “Titanic” ocupa el tercer puesto en Francia, el segundo en Alemania y el sexto en EE. UU., mientras que en Italia está en el octavo.

"La ciudad de las estrellas (La La Land)" está en el octavo puesto en Reino Unido y cierra el top 10 en España. "Una semana en Córcega" es el título más popular en Francia, pero, al igual que el primero en la clasificación de España, no aparece en ninguna otra top 10. En Reino Unido y EE. UU., "Love" y "Queer" son muy populares, ocupando respectivamente el segundo y tercer lugar, pero no están en el top 10 español, mientras que "Cincuenta sombras de Grey" y "Lie with Me", que son segundo y tercero en EE. UU., dominan allí pero no en España.