"¡Señora!": la revolución televisiva que da voz a las mujeres silenciadas

El próximo 18 de septiembre, atresplayer lanza íntegramente "¡Señora!", un nuevo programa de entrevistas liderado por Sindy Takanashi y producido por Flooxer en colaboración con Agencia de Genyas. Cada semana, un nuevo capítulo estará disponible de forma gratuita en Flooxer, abriendo un espacio sin precedentes a mujeres mayores con historias que derriban estereotipos.

"¡Señora!" no es un programa más: es una apuesta clara por devolver la dignidad a esa palabra tantas veces usada con condescendencia. A lo largo de seis episodios de 40 minutos, Sindy Takanashi conversa con mujeres que han hecho de su madurez una trinchera desde la que pensar, resistir y reír. Nada de "abuelitas adorables": aquí hay pensamiento crítico, ironía, memoria y una fuerza vital que no necesita filtros.

El elenco de invitadas es tan potente como diverso. Desde Abuela de Dragones, con más de medio millón de seguidores en redes, hasta Pilar Eyre, Rosa Montero o la filósofa Ana de Miguel, pasando por Abuelita Mochilera y Yaya Bushcraft, el programa recorre España —de Motril a Girona— para encontrar voces que merecen ser escuchadas. Cada una trae su universo y su mirada lúcida sobre temas que van del sexo a la salud mental, del feminismo a la presión estética.

En palabras de su presentadora, este formato busca “devolverle al término 'señora' toda la dignidad, autoridad y respeto que la sociedad le ha arrebatado”. Y lo consigue con una fórmula poco habitual en la televisión actual: escuchar sin prisa, sin infantilizar y sin paternalismo. Las conversaciones son profundas, pero también hay espacio para la risa, la ternura y la incomodidad.

Este proyecto se enmarca dentro del compromiso de Atresmedia con el colectivo sénior a través de la iniciativa "Hablando en Plata", gracias a la cual se ha convertido en la única televisión europea con el certificado AENOR por su implicación real con las personas mayores. Premios, auditorías y reconocimientos avalan una línea editorial que no se queda en la superficie.

Con "¡Señora!", Sindy Takanashi da un paso más en su trayectoria como comunicadora incómoda, feminista y necesaria. Tras siete temporadas de éxito con "Las Uñas", vuelve con un proyecto que no solo emociona, sino que reconfigura la forma en que la televisión trata la vejez. En tiempos de sobreinformación, detenerse a escuchar a una señora puede ser lo más revolucionario que hagamos.