Adrien Brody y 'The Brutalist' llegan a MAX (y Movistar Plus+) en mayo

HBO es el hogar de las grandes series de la historia de la pequeña pantalla como 'Los Soprano', 'The Wire' o 'Juego de Tronos'. Ahora, bajo el nombre de MAX, ha incluido el mejor cine a su catálogo de contenidos y a partir del mes de mayo, una de las grandes cintas del 2024 estará incluida dentro de la plataforma de streaming y podrá ser disfrutada por sus clientes, también los de Movistar Plus+ podrán visualizar la última gran actuación de Adrien Brody, ya que muchos de los clientes de la televisión de pago más importante de nuestro país disfrutan del catálogo entero de MAX, así como otras plataformas audiovisuales de contenidos en línea como SkyShowtime y Apple TV+. Se trata de 'The Brutalist', que "revolucionó" las salas de cine con un intermedio en mitad de la proyección en salas de cine y que recaudó cerca de 50 millones alrededor del mundo costando solo 9. Nominada además a 10 premios Oscar, la cinta de Brady Corbet se llevó 3 estatuillas, incluida la de mejor actor principal para Brody, que también se hizo con esta distinción en los premios BAFTA y Globos de Oro.

La historia sigue el recorrido de tres décadas en la vida de László Tóth (interpretado por Adrien Brody), un arquitecto judío originario de Hungría que logró sobrevivir al horror del Holocausto. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, decide comenzar una nueva etapa en los Estados Unidos junto a su esposa Erszebét (interpretada por Felicity Jones), impulsados por la esperanza de alcanzar el llamado «sueño americano».

Aunque al principio se enfrentan a una dura realidad marcada por la escasez y las dificultades económicas, el destino de László da un giro inesperado cuando un enigmático y acaudalado cliente, Harrison Lee Van Buren (interpretado por Guy Pearce), le ofrece un proyecto que transformará su vida por completo. Una epopeya épica de más de 3 horas y media de duración que llegará a la plataforma de streaming MAX el próximo 16 de mayo.