Pablo Motos pone a prueba como cirujanos a Blanca Suárez y Manu Ríos en 'El Hormiguero'

Blanca Suárez y Manu Ríos han acudido este miércoles a 'El Hormiguero', donde han sido recibidos con una calurosa ovación del público y han presentado la segunda temporada de 'Respira', la exitosa serie de Netflix basada en las aventuras de los trabajadores del ficticio Hospital Joaquín Sorolla de Valencia y que en los nuevos episodios contará con la incorporación de Pablo Alborán.

La noche ha comenzado con la difícil misión de los actores de no hacer spoiler sobre lo que va a pasar en la nueva temporada. Así, Manu ha explicado que uno de los puntos fuertes es "el lado personal de los médicos" y "cómo muchas veces pensamos que son héroes y en realidad cuando se quitan la bata tienen sus problemas".

"Básicamente se resume en cuidar a quienes nos cuidan y así tendremos una sociedad más sana. Está este problema en cómo se debate entre la ética, lo que deben hacer, en un sistema un poco corrupto deteriorado en donde a veces parece que se prioriza más lo económico, lo político y se ve mucho el lado humano del médico. Es necesario ser consciente del sacrificio y esfuerzo que hacen", ha defendido el intérprete y cantante español.

Tras ello, Pablo Motos les ha puesto a prueba, después de enterarse que para rodar las escenas en el quirófano, aprendieron a operar suturando pechugas de pollo y operando sandías. Por ello, el presentador del programa de Antena 3 les ha traído un trozo de pollo para que lo demostraran y los protagonistas de la ficción han salido airosos del aprieto.

Asimismo, los actores han desvelado algunas anécdotas que ocurrieron durante el rodaje. En ese sentido, Manu, que interpreta a Biel, ha contado su experiencia, "un poco traumática", relacionada con sacar un feto. "Antes de la operación nadie te dice lo que hay dentro, yo me esperaba una cosa pequeñita sin cara", ha explicado, mientras relataba que "en pleno rodaje" sacó "el feto, era enorme con manitas, con ojos, estaba viscoso frío, pero me dio una arcada".

Por otro lado, los invitados de este miércoles se han dejado llevar y han compartido historias de su vida personal. En ese sentido, Blanca ha admitido acudir a fiestas de tatuajes en las que ha sido testigo de "noches alegres, mañanitas tristes". "Yo me tatúo al principio y después me dejo fluir", ha proseguido.

Pero el relato que más ha sorprendido ha sido el de Manu, que coincidió en una fiesta con Madonna: "No me invitó ella, era el más uno de alguien. Lo más surrealista del mundo, estaba Sharon Stone. No había ni un móvil, estaba todo el mundo muy relajado.

