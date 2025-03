Pablo Alborán debuta como actor en la serie "Respira": "Interpreto a un cirujano de un hospital de Valencia"

Pablo Alborán confiesa “mi felicidad al debutar como actor en la segunda temporada de la serie “Respira”, junto a la música, la interpretación es uno de mis sueños de niño, y ahora se acaba de cumplir”.

¿Cuál es su personaje en esta serie de Netflix?

Soy el nuevo cirujano del equipo quirúrgico del hospital valenciano Joaquín Sorolla. Tengo que agradecer esta gran oportunidad, que afronto con entusiasmo y mucha ilusión. Me he encontrado, además, con un gran equipo que me ayuda y me apoyo totalmente.

- Se ha estado preparando para ello.

Sí, llevo años estudiando Interpretación, me estoy formando para ello, y llego a este mundo con muchas ganas de aprender, y, como ya he dicho en alguna ocasión, l música tiene mucho de cine y viceversa. En este aspecto, se va a enriquecer mi carrera profesional.

Es su debut en un papel principal, pero ya le vimos hace años en un cameo…

Fue en la serie “Aida”, salí en un episodio interpretándome a mí mismo tocando la guitarra. Y, también, una de mis canciones, “Palmeras en la nieve”, fue la banda sonora de la película del mismo título. Y el tema “Somos dos” se escuchó en la producción de Disney “Elemental”.

¿Seguirá compaginando ambas facetas, la de cantante con la de actor?

- Eso me gustaría, todo depende de las ofertas.

- A finales de febrero consiguió un presente muy especial…

- Me entregaron la Medalla de Andalucía, es un día maravilloso, mi primer público fue el andaluz, el de mi tierra malagueña, el de los locales en los que cantaba en mis inicios, me siento andaluz por los cuatro costados, llevo mi tierra por bandera por el mundo. Esta medalla es muy especial, cuando me llamaron para comunicarme que me habían concedido tan importante galardón pensé que era para otra cosa, y al darme cuenta de la realidad he sentido una gran emoción y una enorme satisfacción.

- Ese día presentó en directo su nuevo single y entonó el himno de Andalucía.

- La canción se llama “Me quedo” y es un adelanto de mi próximo disco. Y entonar el himno fie un privilegio, un momento lleno de emotividad que le dedique a mis padres, a mi familia y a todos los que me siguen…