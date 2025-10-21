Luis Zahera volverá a Netflix con la segunda temporada de 'Animal' y pone en marcha un casting de ovejas

Desde su estreno el pasado 3 de octubre en Netflix, 'Animal' con Luis Zahera y Lucía Caraballo como protagonistas tenía todas las papeletas para continuar su historia, al menos por una segunda temporada, tras posicionarse en lo alto de lo más visto en España e incluso fuera de nuestras fronteras, eclipsando el top 1 de Argentina y Uruguay.

Unos resultados que han hecho mover ficha a la plataforma de streaming que, tres semanas después, ha decidido doblar su apuesta y satisfacer a los seguidores con una segunda entrega de esta comedia hilarante en la que el actor gallego cambia de registro para enfundarse en la piel de un veterinario rural afectado por la crisis del campo que tiene que irse a la ciudad a buscarse la vida para poder pagar las facturas.

Lo ha hecho a través de un divertido vídeo que muestra a los dos personajes principales cuando se topan con un cartel de un casting que anuncia que se buscan ovejas. "¿Tu entiendes que todas las ovejas de España van a querer salir contigo en Netflix?", le espeta la intérprete a su compañero.

Los nuevos episodios volverán a trasladar al público "el fascinante vínculo entre animales y humanos" y en ellos no faltarán "Kawanda, con sus kawanditos y sus frases de taza, ni el retrato de un mundo rural en lucha constante por sobrevivir", ha comentado el productor ejecutivo en Alea Media, Jota Aceytuno.

La primera temporada, que ha arrasado internacionalmente, posicionándose entre las diez series más vistas en 16 países en todo el mundo, cuenta con nueve capítulos de aproximadamente 30 minutos cada uno y se centra en la vida de Antón (Luis Zahera), un veterinario sin un duro, que acepta trabajar en una tienda de mascotas de lujo y pasa de cuidar animales en el campo a vender "cucaditas" y caprichos para perros mimados.

Tal y como explicó Zahera durante la promoción de la ficción en 'El Hormiguero', 'Animal' ha supuesto su primer papel como coprotagonista, después de haber actuado en series como 'Sin tetas no hay paraíso', 'Vivir sin permiso', 'La unidad' o 'Entrevías' y ganar el Goya 2023 al mejor actor de reparto por 'As Bestas'.