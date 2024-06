Alba Carrillo será la maestra de ceremonias del nuevo reality de Netflix

El estado televisivo de Alba Carrillo pasa por un gran momento, gracias a sus últimas colaboraciones con RTVE que le ha permitido que Netflix le haya echado el ojo a la modelo y presentadora madrileña para que se convierta en la maestra de ceremonias de “La isla de las Tentaciones” de la plataforma de streaming, que ha sido un fenómeno a nivel internacional.

Gran momento televisivo

Según avanzaba Algo Pasa TV, Netflix quiere que Alba Carrillo lidere la versión española de 'Too hot to handle', un programa que en ciertos aspectos es similar al reality de Mediaset y que ha tenido ediciones exitosas en Brasil, Reino Unido y Alemania. Carrillo, que aún no se ha pronunciado públicamente ni con ninguna publicación en redes, está pasando un gran momento en televisión gracias a su estrella relación con el ente público que la ha convertido tanto en una cazadora excepcional como una repostera de alto nivel gracias a sus participaciones en la edición All Star de “El Cazador” o el concurso de repostería de RTVE “Bake Off: Famosos al horno”. Además, la madrileña tras abandonar Mediaset, fue contratada rápidamente para La 1 y colaborar los fines de semana en “D Corazón”.

Así es "Too Hot to handle"

‘Too hot to handle’ es un reality show similar a ‘La isla de las tentaciones’, donde varios participantes solteros deben convivir y formar vínculos afectivos sin besarse ni tener relaciones sexuales. Cualquier infracción a estas reglas resultará en una deducción del premio de 100.000 dólares. En la versión española, un asistente virtual llamado ‘Lana’ supervisará a los concursantes y proporcionará toda la información a Alba Carrillo, como a priori presentadora del espacio en la versión nacional del concurso de Netflix.