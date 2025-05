La atracción de lo desconocido

Cuatro años después de la emisión de la primera temporada, ya que fue lanzada en agosto de 2021, regresa a las pantallas una de las historias con mayor suspense e intriga: "Nine Perfect Strangers" ("Nueve perfectos desconocidos"). Este proyecto, que fue publicado en Estados Unidos a través de la plataforma de streaming Hulu, llegó a España de la mano de Amazon Prime Video. Ahora, los aficionados a las tramas sorprendentes y los giros de guion inesperados están de enhorabuena ya que desde ayer pueden disfrutar de los dos primeros capítulos de esta nueva entrega.

Nuevos protagonistas

Esta serie, que está basada en la novela homónima publicada en 2018 por la escritora australiana Liane Moriarty, está dirigida una vez más por Jonathan Levine ("50/50") y tiene de nuevo como protagonista principal a la reconocida actriz internacional Nicole Kidman ("Las horas", "Big Little Lies" o "Los otros", son algunas de sus obras más destacadas). Por tanto, la esencia sigue siendo la misma que en la anterior entrega. Una peculiar y mística gurú denominada como Masha Dmitrichenko que atrae hasta un lugar espectacular a nueve personas totalmente desconocidas que vivirán emociones únicas y descubrirán que sorprendentes relaciones hay entre todos ellos.

La localización escogida para esta nueva temporada, que podrán ver desde ayer los suscriptores a la plataforma en más de 240 países, son los Alpes. Más concretamente, en Zauberwarld, situado en la zona de Austria. En esta ocasión, la montaña y las inclemencias climáticas también tomarán una parte importante en la historia. Un sitio ideal, alejado del ruido y la población, para conseguir el objetivo de la protagonista: curar de cualquier manera posible y a toda costa a cada una de las personas que han decidido sumarse a este retiro de bienestar transformacional. Una aventura que dura algo más de una semana (10 días) y en la que Masha Dmitrichenko también comprueba, al llevarlos al borde del abismo, que seguramente necesitaría ella misma esa terapia psicodélica tan particular que les tiene preparada.

Una imagen de la segunda temporada de 'Nine Perfect Strangers' Amazon Prime Video

Para no perder la esencia de la primera temporada, y la parte más fundamental del interés que genera la serie, en estas nuevas entregas hay personajes totalmente diferentes a los de los episodios anteriores. El único que no varía es el interpretado por Nicole Kidman. Con esta decisión, "Nine Perfect Strangers" apuesta nuevamente por la atracción de lo desconocido como vehículo conductor de su trama. Durante los ocho capítulos, que se irán emitiendo uno nuevo cada jueves hasta el próximo 3 de julio y que tienen una duración entre 40 y 55 minutos cada uno, los espectadores irán descubriendo poco a poco a cada uno de los nuevos personajes y todo lo que ellos esconden detrás de sus apariencias.

Por este motivo, la atracción sigue vigente y este costoso retiro de transformación total de mente y cuerpo lo irá descubriendo qué ocultan sus vidas y cómo se entrelazan. "Tranquilium House" es el nombre escogido para el misterioso escenario donde se recrudece cada historia en la que el embrujo de su anfitriona genera muchos momentos de suspense, emociones inesperadas de los personajes e incluso momentos de drama. La tensión se palpa en cada instante y los diálogos se vuelven más relevantes con el paso de los nuevos capítulos.

Por todo ello, también debemos destacar el espectacular elenco de actores y actrices escogidos para la segunda temporada de "Nine Perfect Strangers": Henry Golding ("Daniela Forever"), Lena Olin ("Upgrade: Primera clase"), Annie Murphy ("Black Mirror"), Christine Baranski ("The Good Fight"), Lucas Englander ("Parlamento"), King Princess ("V Wanna Know"), Murray Bartlett ("The White Lotus"), Dolly de Leon ("Ghostlight"), Maisie Richardson-Sellers ("Wolf Hall"), Mark Strong ("Dune: La profecía") y Aras Aydin ("La fuga").

Cada uno interpreta su papel de una manera excepcional y permite a los espectadores introducirse de lleno en la historia y en la trama que se va esbozando con el paso de los minutos. Ninguno de ellos está preparado para conocer todo lo que les va a deparar. Todos los personajes tienen su momento de protagonismo y viven con una intensidad desmedida, debido al aislamiento en el que están durante esos días, cada una de las informaciones que van descubriendo. La realidad se magnifica y la atracción por lo desconocido da paso a la tensión y al temor que provoca cada instante.