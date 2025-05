Dos protagonistas de 'The White Lotus' se evitan en la MET Gala

En las últimas semanas, os hemos contado en LA RAZÓN diferentes conflictos entre actores de la serie que han salido a la luz al finalizar las emisiones de 'The White Lotus'. A pesar del gran éxito de la producción en la plataforma HBO Max, las rencillas no han tardado en mostrarse. Por ejemplo, uno de sus protagonistas, Jason Isaacs desveló algunos problemas en los rodajes: "Romances que se formaron y se rompieron...".

Igualmente, el creador de la serie, Mike White, mediante una entrevista con el medio 'Variety' replicó a los espectadores que le habían criticado por diversas cuestiones relacionadas con la última temporada, que se desarrolla en Tailandia. De la misma manera, la actriz británica Aimee Lou Wood desveló otro conflicto en la revista 'GQ Hype': "Alguien me dijo cuánto había luchado Mike por mí. Dijeron: 'Tenías que ser tú, dijera lo que dijera'".

Nuevo conflicto entre actores

En esta ocasión, las importantes diferencias entre varios de los actores protagonistas de la serie se han reflejado de nuevo en la MET Gala 2025. De hecho, en este evento que se ha desarrollado en Nueva York (Estados Unidos), todas las miradas estaban puestas en las interacciones entre Aime Lou Wood y Walton Goggins.

Según ha reflejado Antena 3 en una publicación, ambos actores principales del reparto de la serie 'The White Lotus' se han evitado a toca costa durante toda la jornada. Una cuestión sorprendente, al hacerse en público, ya que sí se ha visto un acercamiento habitual en este tipo de eventos con otros actores del proyecto como Patrick Schwarzenegger.

Declaraciones de Amiee Lou Wood

Por su parte, también durante la MET Gala 2025, la actriz protagonista quiso hablar sobre estos rumores de "pelea" o conflicto entre compañeros. De hecho, Aimee Lou Wood no tuvo reparos en contestar a las preguntas del medio 'Entertainment Tonight': "No podría decirlo… pero tampoco, no, no voy a hacer eso".

Además, puntualizó: "Sí, sería divertido. Me encantó trabajar con Walton. Fue lo mejor del mundo. Va a estar increíble en SNL. Es el papel perfecto para él. Va a ser divertidísimo. Estoy muy emocionada por verlo".

Mientras que el hijo de Schwarzenegger, quiso quitar hierro al asunto en 'Variety': "Escuché que Aimee iba a venir y le escribí: '¿Podemos ir juntos, por favor? Estoy muy nervioso'. Y ella me respondió: '¡Te iba a escribir lo mismo!'. Fui a su hotel y llegamos juntos. Tener a una amiga de verdad con quien compartir el momento te quita todos los nervios".