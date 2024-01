Las buenas nuevas de Matilde pronto llegarán a Carla... ¿Qué pasará en "La Moderna"?

A pesar de la alegría por la noticia de la próxima boda, en "La Moderna" todo puede cambiar rápidamente. De hecho, doña Carla, decidida a conquistar el amor y beneplácito de su hijastro, Íñigo, se presenta en La Moderna acompañada de Jacobo Morcuende, sin percatarse de que lleva consigo el anillo de compromiso que Íñigo le otorgó a Matilde. A pesar de las ansias de poder que impulsan a la viuda de don Jaime, no se detendrá en su empeño, utilizando a Jacobo como una herramienta para alcanzar sus objetivos.

Íñigo, consciente de las maquinaciones de Carla, no pierde la oportunidad de reprocharle el uso que hace de Jacobo para su propio beneficio. La tensión entre ambos crece, marcando un conflicto que va más allá de los límites de la familia.

Mientras tanto, el dueño del Madrid Cabaret experimenta un revés al ver retirada la única oferta para adquirir el local. A pesar de este contratiempo, la pareja formada por Íñigo y Carla parece no detenerse en sus planes de contraer matrimonio. Sin embargo, en el Salón de té, las disputas por el reparto de las propinas aumentan, una situación de la cual Teresa intenta sacar provecho, sin anticipar que las empleadas estarán del lado de Matilde.

En medio de este escenario de tensiones, Laurita confiesa a Trini y Esperanza su decisión de no seguir adelante con el embarazo. No obstante, el destino le depara un camino inesperado, desviando sus planes y llevándola por senderos que no había contemplado y que podremos ver en la serie de RTVE.