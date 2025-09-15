Todos los ganadores de los Premios Emmy 2025

La madrugada del 14 de septiembre se celebró en el Peacock Theater de Los Ángeles la 77ª edición de los Premios Emmy, en la que la comedia 'The Studio' se consagró como la gran triunfadora de la noche al llevarse trece galardones, un hito histórico en la categoría. En el terreno dramático, la serie 'The Pitt' se alzó con el premio a mejor drama, mientras que 'Severance' también se hizo notar gracias a las actuaciones de Britt Lower y Tramell Tillman.

En cuanto a las producciones limitadas, 'Adolescence' se llevó el reconocimiento a mejor serie de su categoría, acompañada por el triunfo de Stephen Graham y Erin Doherty en los apartados interpretativos. Asimismo, Cristin Milioti destacó por su papel en 'El Pingüino'. En comedia, Seth Rogen fue premiado como mejor actor por 'The Studio' y Jean Smart volvió a brillar con 'Hacks'.

Ganadores principales de la 77ª edición de los Premios Emmy