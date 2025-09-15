Premios Emmy 2025
Todos los ganadores de los Premios Emmy 2025
Los galardones más importantes de la televisión estadounidense encumbraron a 'The Studio' como la mejor serie de comedia de este año
La madrugada del 14 de septiembre se celebró en el Peacock Theater de Los Ángeles la 77ª edición de los Premios Emmy, en la que la comedia 'The Studio' se consagró como la gran triunfadora de la noche al llevarse trece galardones, un hito histórico en la categoría. En el terreno dramático, la serie 'The Pitt' se alzó con el premio a mejor drama, mientras que 'Severance' también se hizo notar gracias a las actuaciones de Britt Lower y Tramell Tillman.
En cuanto a las producciones limitadas, 'Adolescence' se llevó el reconocimiento a mejor serie de su categoría, acompañada por el triunfo de Stephen Graham y Erin Doherty en los apartados interpretativos. Asimismo, Cristin Milioti destacó por su papel en 'El Pingüino'. En comedia, Seth Rogen fue premiado como mejor actor por 'The Studio' y Jean Smart volvió a brillar con 'Hacks'.
Ganadores principales de la 77ª edición de los Premios Emmy
- Mejor serie de comedia: 'The Studio'
- Mejor serie de drama: 'The Pitt'
- Mejor serie limitada: 'Adolescence'
- Mejor actor en comedia: Seth Rogen ('The Studio')
- Mejor actriz en comedia: Jean Smart ('Hacks')
- Mejor actor en drama: Noah Wyle ('The Pitt')
- Mejor actriz en drama: Britt Lower ('Severance')
- Mejor actor en serie limitada: Stephen Graham ('Adolescence')
- Mejor actriz en serie limitada: Cristin Milioti ('El Pingüino')
- Mejor actriz secundaria en comedia: Hannah Einbinder ('Hacks')
- Mejor actor secundario en comedia: Jeff Hiller ('Somebody Somewhere')
- Mejor actriz secundaria en drama: Katherine LaNasa ('The Pitt')
- Mejor actor secundario en drama: Tramell Tillman ('Severance')
- Mejor actor secundario en serie limitada: Owen Cooper ('Adolescence')
- Mejor actriz secundaria en serie limitada: Erin Doherty ('Adolescence')
