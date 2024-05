Fichaje de lujo para la segunda temporada de “The Last of Us”

La popular serie de Max, "The Last of Us", ha anunciado un importante fichaje para su segunda temporada: Jeffrey Wright. El actor, nominado al Oscar este año por su trabajo en "American Fiction", interpretará a Isaac Dixon, el discreto y poderoso líder de un grupo de milicianos que buscan la libertad, pero que se ven inmersos en una interminable guerra contra un enemigo sorprendentemente ingenioso. Este fichaje es particularmente significativo, ya que Wright ya dio vida a Isaac en el videojuego The Last of Us Part II, en el cual se basa esta nueva temporada.

Ya participó en el videojuego

Para Wright, este es su primer gran trabajo tras su candidatura al Oscar y marca su regreso a HBO después de protagonizar la serie Westworld entre 2016 y 2022. Además, Wright está bien presente en el universo de franquicias de Warner Bros. Discovery, donde interpreta al comisario Gordon en la nueva trilogía de Batman dirigida por Matt Reeves.

Wright también es conocido por su papel como Belize en la aclamada miniserie de HBO Ángeles en América (2004), que le valió un premio Emmy, y por su interpretación en Broadway en Angels in America: Perestroika (1994). A lo largo de su carrera, ha acumulado premios Tony, Emmy, AFI y Globo de Oro. Entre sus más recientes y memorables interpretaciones cinematográficas se encuentran "Asteroid City" y "La crónica francesa", ambas dirigidas por Wes Anderson.

Elenco estelar para una gran segunda parte

El reparto de la segunda temporada de "The Last of Us" incluye a Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como Maria. El nuevo elenco también contará con Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen y Danny Ramirez como Manny, con Catherine O'Hara como actriz invitada.

La serie está escrita y producida por Craig Mazin y Neil Druckmann y es una coproducción con Sony Pictures Television. Además, cuenta con la producción ejecutiva de Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan y Evan Wells. Las productoras involucradas son PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y Naughty Dog.