Nuevas acusaciones contra "Naked Attraction" de Max: "Tiene una linea “perversa”

Después de que el estreno de "Naked Attraction" en HBO Max (ya Max) generase controversia por mostrar desnudos sin pixelar y primeros planos de genitales en un programa para mayores de 12 años, según las diferentes calificaciones, Ahora el Instituto de Política Social (IPSE), ha cargado contra el programa de la plataforma MAX de HBO y que presenta la periodista Marta Flich.

Según la nota enviada a los medios, "el programa pretende traer a España el programa británico de citas que se sienten atraídas exclusivamente por el físico de los cuerpos “al desnudo”, lo cuál no ha gustado al Instituto de Política Social (IPSE) que preside Pablo Hertfelder García-Conde, porque según esta organización, el programa “atenta gravemente” contra la integridad de la mujer ya que exponen mujeres desnudas al gusto del concursante para que seleccione quién le atrae más sexualmente".

Efectivamente, el programa muestra hombres y mujeres desnudos eligiendo entre una selección de hombres y mujeres también desnudos en sus seis capítulos. Desde IPSE han querido "exigir" a Max "que retiren este programa o de lo contrario advertiremos a nuestros amigos, simpatizantes y socios para que tramiten su baja de su plataforma así como que avisen a sus contactos a que procedan a lo mismo". Aseguran que "no queremos este tipo de programas que comercializan a las mujeres y que son prácticamente pornográficos”.

La organización ha enviado una nota a la plataforma en la que también se hacen eco de "el rango de edad al que va destinado el programa, según la plataforma este programa sería apto a partir de los 12 años, lo cuál este organismo considera “grave” dado que el nudismo del programa ni mucho menos puede ser recomendado para niños. El presidente del Instituto de Política Social (IPSE), Pablo Hertfelder García-Conde, ha instado de carácter urgente a la plataforma a que cambien la clasificación de edad, dado que se está dando a entender que el público al que va destinado dicho programa podría ser “infantil-juvenil” y a juicio de Hertfelder, esto no debería ser así.

Desde el organismo dicen representar a 100.000 familias españolas que no quieren este programa y que lo consideran "gravemente un escándalo público". “...El motivo de nuestro escrito no es otro sino instarles a que retiren de manera inmediata el programa 'Naked Attraction' por su carácter agresivo y descontextualizado de lo que supone realmente la sexualidad, consideramos que este programa hiere y provoca daño en la imagen de la mujer así como de los hombres que también aparecen desnudos, descontextualizando realmente lo que es el amor o la sexualidad como una entrega y no un juego o un capricho del momento... Es por ello que les pedimos que retiren este programa que también es perjudicial para los niños, dado que se recomienda para menores a partir de los 12 años y supone realmente un perjuicio en ellos,. Les instamos a que retiren ese rango de edad dado que este contenido “sexual” no es ni mucho menos recomendable para nuestros hijos... Nuestro enfado es tal que de no retirar el programa, nos encargaremos de avisar a nuestros amigos, colaboradores, familiares y conocidos para que procedan a tramitar la baja de la suscripción que puedan tener con su plataforma...”, reza el mensaje completo.