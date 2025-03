'Física Química: la nueva generación' hace un homenaje a un videoclip que marcó una época

Hace unos días, os hemos contado en LA RAZÓN que Antena 3 ha decidido emitir en abierto los dos primeros episodios de 'Física o Química: la nueva generación', la secuela de la icónica serie juvenil que marcó a toda una generación entre 2008 y 2011. Tras su gran éxito en la plataforma atresplayer, el Grupo Atresmedia quiere promocionar su contenido premium a través de su canal principal.

De hecho, catorce años después del cierre de 'Física o Química', el Colegio Zurbarán reabrió sus puertas con una nueva historia y un elenco renovado. Lo que parece que no ha cambiado ha sido el éxito de audiencia en España. Y es que, según informó la cadena, se ha convertido en el mejor estreno de una serie original en los últimos dos años.

Un videoclip icónico

Una de las señas de identidad principales de la serie original fueron sus protagonistas. En los años en los que se emitió, todos los jóvenes querían ser como Ruth, tener el poderío de Yoli o estar en la misma clase de Cabano. Algo que nunca pasó, pero que a muchas personas les hizo una ilusión enorme y por ello se pasaban horas delante de la pantalla para disfrutar de sus capítulos.

Otros de los grandes pelotazos en la época fue su música. Y más concretamente una canción que se convirtió en un himno. De hecho, esta mítica creación del grupo de música 'Despistaos', sigue resonando en nuestras cabezas. "Ni me escondo, ni me atrevo. Ni me escapo, ni te espero. Hago todo lo que puedo. Pa' que estemos juntos", así comienza.

"Cada vez me importan menos. Los que piensan que no es bueno. Que haga todo lo que puedo. Pa' que estemos juntos. Medicina alternativa. Tu saliva en mi saliva. Es física o química", un inicio de la mítica canción que todos tarareamos con los acordes sin quererlo.

Unas estrofas pegadizas y una letra espectacular que nos pone la piel de gallina. Ahora, unos cuantos años más tarde, el nuevo elenco de actores y actrices de 'Física o Química: la nueva generación'ha querido rendir homenaje a este himno de una manera espectacular. Se han juntado de nuevo con los músicos para recrear aquella promoción del videoclip original que tantas emociones nos transmite. Un vídeo que no dejará indiferente a nadie y cuenta con todo el lujo de detalles.