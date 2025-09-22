Forbes desvela la cifra millonaria que ha cobrado Lady Gaga por su cameo en 'Miércoles 2'

La segunda parte de la temporada 2 de 'Miércoles' llegó a Netflix el pasado 3 de septiembre y, uno de los momentos más esperados por los seguidores de la exitosa serie que cuenta con Jenna Ortega como protagonista, guardaba relación con una de las cantantes más laureadas del último siglo.

Y esa artista no era otra que Lady Gaga. La diva del pop tenía por delante meterse en el papel de Rosaline Rotwood, una misteriosa y legendaria profesora de la Academia Nevermore. En el sexto episodio, la joven protagonista cruza su camino con el fantasma de la profesora, que le advierte del peligro que supone llevar a cabo lo que se ha propuesto hacer: recuperar sus poderes psíquicos.

Así, la compositora y actriz estadounidense pasó a formar parte del universo creado por Tim Burton, en una escena de 90 segundos que ha supuesto su cameo en la ficción para la que también ha contribuido escribiendo la canción 'The Dead Dance'.

Tras ello, la revista Forbes ha revelado, a través de una publicación en su perfil de Instagram, el dinero que Lady Gaga ha recibido por su breve aparición y que asciende a una cifra de 13 millones de dólares (alrededor de 11 millones de euros), convirtiéndola en la actriz mejor pagada de la segunda entrega de la serie.

"Su interpretación de 'Rosaline Rotwood' en la última temporada fue clave para el aumento de audiencia. Lo sorprendente es que, con solo 90 segundos en pantalla, logró llevarse 13 millones de dólares", ha escrito la revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas.