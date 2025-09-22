María Patiño carga contra 'De Viernes' y Carlo Costanzia: "Hacía tiempo que no sentía tanto machismo en prime time"

El último programa de 'De Viernes' contó en plató con Carlo Costanzia padre, que acudió al programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona para defenderse de las acusaciones de su exmujer Mar Flores, quien recientemente ha publicado sus memorias en el libro titulado 'Mar en calma'. Algunas de sus declaraciones fueron muy criticadas por el público de casa, así como la reacción de los integrantes del formato de Mediaset ante lo que se ha considerado como una actitud machista y, este lunes, desde 'No somos nadie', María Patiño y compañía han recriminado su compartimiento y el de los colaboradores durante la entrevista.

En un momento de la conversación, el exmarido de la modelo española se refirió a la vida sentimental de Mar Flores con el siguiente comentario, que fue aplaudido por el público presente en el plató y que no fue censurado por los presentadores, causando un gran revuelo en redes sociales: "Era mejor llamar a la Guardia Urbana para dirigir el tráfico de los tíos que había por la casa".

Estas declaraciones han caldeado el ambiente durante el fin de semana y, desde 'No somos nadie', María Patiño no se ha callado y ha comenzado el programa que se emite de lunes a viernes en Ten y Canal Quickie, compartiendo su personal valoración, siendo muy crítica con el italiano y los colaboradores de 'De Viernes'.

"Podría ser una tarde en la que podríamos celebrar algo, particularmente yo no celebro nada. Acabamos de escuchar algunas de las frases que salieron de la boca de Carlo Costanzia que se sentó este viernes en 'De Viernes'. Hacía tiempo que yo no sentía tanto rechazo ni tanta vergüenza en una entrevista, es una opinión personal mía", ha arrancado.

La presentadora del formato producido por La Osa ha advertido que "hacía tiempo que no sentía tanto machismo en prime time. Hacía muchísimo tiempo que no veía tanta complicidad por parte de algunos compañeros de la profesión como el protagonista".

Tras ello, la periodista también se ha referido a una de sus excompañeras, Terelu Campos: "Vamos a hablar de la actitud de su consuegra, Terelu Campos, una actitud para mí bastante llamativa. Tengo la sensación de que seguimos en los años 90, pero en este programa estamos en el 2025".

El resto de colaboradores de 'No somos nadie' se ha unido a su discurso. En esa línea, Kiko Matamoros ha proseguido asegurando que la entrevista del pasado viernes fue "como un viaje en el túnel del tiempo" porque "hacia exactamente 25 años que no se repetía este patrón".

"Tuve una sensación de vergüenza ajena tremenda. Me pareció repulsivo todo: el discurso, los silencios cómplices, las risas, los aplausos, la no interrupción y el no señalamiento de determinadas aptitudes. Dice que va a demandar a Mar Flores, yo creo que Mar Flores tiene motivos suficientes para demandarle a él al programa, a la cadena y al grupo por violencia de género", ha sostenido el colaborador.