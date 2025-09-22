Netflix y Bambú Producciones se unen para contar la historia real de 'El crimen de Pazos'

Tras la puesta en marcha de 'Oasis', la nueva serie que recuerda a 'The White Lotus' y que contará con Ana Garcés como protagonista, la colaboración entre Netflix y Bambú Producciones continúa firme y ambas producirán un nuevo true crime basado en el asesinato de Isabel Fuentes, vecina de Pazos, en 2015, según ha adelantado el diario 'La Región'.

La miniserie llevará por título 'El crimen de Pazos' y Tristán Ulloa, conocido por su papel en la serie 'Berlín', es uno de los primeros nombres que ha trascendido del proyecto, que comienza su rodaje esta semana en calles y edificios del casco antiguo de Betanzos, en La Coruña. El actor dará vida a uno de los investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ourense.

La ficción se inspira en la historia de una mujer víctima de violencia de género, que fue apuñalada en la habitación del hospital en el que se encontraba tras haber sufrido una agresión previa en su casa: un mes antes había sido atacada a martillazos en la cabeza.

El crimen causó gran conmoción por la desprotección de la mujer. La víctima carecía de medidas cautelares cuando el principal sospechoso, su marido, no había sido detenido y su familia denunció a la jueza de Primera Instancia e Instrucción 1 de Verín por desatención.

Tras ello, el marido fue condenado a 31 años de cárcel, pero murió en la prisión tres años después por problemas de salud. Tal y como recoge el citado periódico, el hombre sufrió un derrame que lo mantuvo hospitalizado después de haber asesinado a Isabel Fuentes.

Tras la creación de 'El caso Asunta', también basada en un caso ocurrido en territorio gallego, el productor ejecutivo y cofundador de Bambú, Ramón Campos, será el encargado de llevar 'El crimen de Pazos' a la plataforma de streaming.