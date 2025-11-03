Belén Rueda recuerda el final de 'Los Serrano': "Era imposible que todo fuera un sueño, los niños habían crecido un huevo"

Belén Rueda ha recordado en el pódcast 'El sentido de la birra' el polémico final de 'Los Serrano', una de las series más emblemáticas de la televisión española. La actriz confesó que, al leer el guion, no podía creer que todo terminara siendo un sueño. “Era imposible, los niños habían crecido muchísimo”, explicó entre risas. Belén Rueda reconoció que el desenlace fue “una marcianada”, pero también un cierre emocional para reunir a todos los personajes.

Durante su paso por el pódcast 'El sentido de la birra', Belén Rueda habló con sinceridad sobre el final de 'Los Serrano', recordado por muchos como uno de los más controvertidos de la ficción española. La actriz reconoció que, al recibir el guion, no daba crédito a la idea de que todo hubiese sido un sueño. “Dije: esto es imposible, los niños habían crecido un huevo, nadie se lo iba a creer”, comentó divertida. Aun así, destacó que el cierre tuvo un sentido más emocional que real, pensado para reunir a todos los personajes que habían pasado por la serie. “Fue una marcianada, pero también una manera bonita de despedirnos”, concluyó.

'Los Serrano', uno de los grandes éxitos de la televisión española

Durante su emisión en Telecinco, 'Los Serrano' se consolidó como uno de los mayores éxitos de la televisión española en la década de los 2000. La serie llegó a reunir audiencias millonarias, superando en algunos episodios los 7,6 millones de espectadores y alcanzando cuotas de pantalla cercanas al 42 %, cifras impensables en la actualidad. Su seguimiento medio rondó los 5 millones de telespectadores, manteniendo un share cercano al 29 % hasta sus últimas temporadas. Estos datos reflejan el enorme impacto social y cultural de la ficción, que logró conectar con públicos de todas las edades y marcar una época en la historia de la televisión nacional.