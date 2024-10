Joan Manuel Serrat en la intimidad: sus amores y su particular familia con estrella

Joan Manuel Serrat ha dedicado toda su vida a la música y sus canciones forman parte del patrimonio cultural de nuestro país. Ahora, recibe el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024 por la magistral forma en la que ha compartido su talento a lo largo de su carrera y por apostar por la conciliación del castellano y el catalán en sus himnos, como así destacan desde la web de la Fundación que le otorga el galardón: “Ha fomentado y ayudado a progresar, lejos de cualquier enfrentamiento, desde un equilibrio natural como vehículos de concordia y entendimiento”. Y es que si algo define el mensaje que ha transmitido el artista a lo largo de su vida es la importancia de la libertad, apoyándose en “el arte de la poesía y la música al servicio de la tolerancia, los valores compartidos, la riqueza de la diversidad de lenguas y culturas, así como un necesario afán de libertad”. Así, este artista barcelonés, que nació en 1943, no solo ha acariciado el alma de su público con sus canciones, sino también ha ayudado a romper barreras ideológicas, culturales y generacionales.

Desde muy joven le llegó la fama por su buen hacer sobre los escenarios, donde ha cosechado éxitos a lo largo de más de 60 años. Muchas aventuras las vividas con la música, pero también entre bambalinas, con una apasionante vida en el que las mujeres han jugado un papel relevante. Son muchas las féminas de renombre que se le adjudican como conquistas, como pueden ser Pepa Flores ‘Marisol’, Lolita Flores o Charo Vega. Más allá de los dimes y diretes, de lo que sí hay constancia es de sus aquel con la modelo Mercedes Doménech, con la que se convirtió en padre de un niño, su primogénito, Queco. Sin embargo, no sentaría la cabeza y cumpliría su promesa de un amor eterno hasta que conoció a Candela Tiffon, el gran amor de su vida.

Popularmente conocida como Yuta, es con quien Joan Manuel Serrat ha querido envejecer y quien le acompaña en su día a día, aunque llame la atención que a ella jamás le haya compuesto un tema. Algo que finalmente tuvo que explicar: “Ella se encuentra por encima de cualquier esquema que una canción pueda plantear. Es la persona con la que llevo cuarenta años, tengo hijos y nietos y comparto un perro”, destacaba en una entrevista a ‘Gente’. Y es que son muchas vivencias juntos, desde que se conociesen siendo ella una estudiante universitaria y él uno de los músicos más punteros de la época en España. No tardaron mucho en desear unir sus caminos y comenzar una andadura en común, de ahí que pasaran por el altar en 1978, en una boda de la que trascendieron pocos datos, pues quisieron mantener las miradas indiscretas alejadas de su ‘sí, quiero’.

Joan Manuel Serrat y su mujer, Candela Tiffon Gtres

Candela siempre ha sido su principal apoyo, su mano derecha, con la que ha formado equipo en lo personal. Siempre escudándole en lo profesional, se ha desvivido por él cuando más le ha necesitado, especialmente cuando la salud le ha jugado una mala pasada. Han sido varias, como cuando sufrió un infarto de miocardio en el verano de 2001, cuando tenía 58 años. También ha tenido que batallar contra el cáncer en dos ocasiones, de vejiga y de pulmón, saliendo victorioso de ambas guerras. Ahora, a sus 80 años, disfruta de una vida tranquila en la que sus hijas, María y Candela, así como sus nietos, son su principal preocupación.

Su hija mayor, María, a sus 43 años, se formó como farmacéutica y en periodismo. Fue en su etapa como periodista deportiva cuando conoció a su marido, el entrenador australiano Stuart Smith, con el que ha tenido dos hijos, Oliver y Nicholas. Están afincados en Australia, donde se ha reciclado como profesora de yoga. Mientras tanto, su hermana Candela, de 35 años, apostó por la interpretación, lo que le ha valido un hueco en el star system nacional. También en el kiosco rosa, por su matrimonio con Daniel Muriel, con el que ha formado una preciosa familia, con Mérida y el pequeño Daniel, que nació el pasado verano. También está su primogénito, Queco, que tiene ahora 53 años y también hizo abuelo a Joan Manuel Serrat con la llegada de Luna y Lucía, la primera de ellas una influencer que desea seguir los pasos como actriz de su tía Candela. Todos ellos conforman la familia del cantautor, el verdadero pilar de su vida más allá de su profesión, que le ha dado alegrías, pero no tanta felicidad: “La música está ahí, sí, pero yo no cambio el dedo chiquitito de uno de mis hijos por toda la música que he escrito en mi vida”, sentenciaba en 2018 en la citada entrevista a ‘Gente’.