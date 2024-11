Qué ha sido de Sofía Nieto, la actriz que interpretaba a Natalia Cuesta en "Aquí no hay quien viva"

Sofía Nieto, quien dio vida a Natalia Cuesta en la icónica serie "Aquí no hay quien viva" de Antena 3, es un ejemplo de cómo la fama puede ser solo el comienzo de una vida profesional enriquecedora lejos del mundo del espectáculo. La actriz, que debutó con apenas 16 años en la televisión, decidió años más tarde cambiar los focos y los guiones por una calculadora y ecuaciones complejas, dedicándose de lleno a su pasión: las matemáticas.

En 2003, Sofía Nieto se unió al elenco de "Aquí no hay quien viva", interpretando a Natalia Cuesta, la rebelde hija adolescente de Juan Cuesta (José Luis Gil) y Paloma (Loles León). Su personaje se caracterizaba por ser directo, desafiante y con un espíritu independiente que conquistó al público joven. Durante las cinco temporadas de la serie, Natalia vivió tramas que abordaron temas complejos, incluyendo la maternidad adolescente, consolidándose como una de las historias más memorables de la familia Cuesta.

Reparto de la serie española "Aquí no hay quien viva". larazon

Cuando la serie finalizó en 2006, Sofía formó parte de la transición a "La que se avecina", como muchos de sus compañeros de reparto que marcharon a la nueva comedia de los hermanos Caballero en Mediaset. Allí interpretó a Sandra Espinosa, una aprendiz de peluquería, pero su participación fue breve. Después de 26 episodios, decidió alejarse definitivamente de la actuación para enfocarse en su formación académica. Desde joven, Sofía Nieto tenía claro que su verdadera vocación estaba en las ciencias exactas. Mientras rodaba jornadas maratonianas para "Aquí no hay quien viva", también cursaba la carrera de Matemáticas, demostrando una capacidad admirable para compaginar dos mundos tan exigentes. Tras abandonar la actuación, completó su licenciatura con un premio extraordinario por su rendimiento académico.

Sofía Nieto (Sandra Espinosa) en "La que se avecina" Mediaset

Posteriormente, Sofía Nieto se doctoró en Matemáticas en la Universidad Autónoma de Madrid, donde también comenzó a impartir clases como profesora de Álgebra Lineal y Geometría, así como Cálculo II. Su transición de actriz a matemática le permitió canalizar su energía en un ámbito que describió como "desafiante, pero profundamente satisfactorio". A diferencia de otros actores de la serie de Atresmedia que continuaron en la industria del entretenimiento, Sofía Nieto optó por mantener un perfil discreto. Actualmente, no tiene presencia en redes sociales ni concede entrevistas frecuentes, centrando su vida en la enseñanza y la investigación matemática. En una de sus pocas declaraciones públicas, admitió lo difícil que fue equilibrar la actuación con sus estudios: "Había momentos en los que me frustraba no poder asistir a clase por las grabaciones". Sin duda alguna, a sus 40 años, Sofía Nieto ha demostrado que el éxito no siempre tiene que estar ligado a la fama.