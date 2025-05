'The Last of Us' recupera a un protagonista clave en un nuevo avance de la segunda temporada

Joel, personaje encarnado por Pedro Pascal, volverá a 'The Last of Us' pese a su trágico final. Y es que a unas semanas del final de la segunda temporada, Ellie y Dina contarán con su apoyo a la hora de descubrir quién el asesino del protagonista. Así nos lo muestra HBO en la emocionante promo del penúltimo episodio de la segunda temporada.

Bella Ramsey en 'The Last of Us' HBO

En el avance, vemos a Ellie muy tranquila y en paz tras haber tenido un arrebato de violencia. Además, junto a ella tenemos a Joel, y es que parece que este nuevo episodio se basará en varios flashbacks que pretenden unir las dos temporadas. De esa forma, la exitosa ficción encuentra la forma de preparar a los espectadores de cara al final y emocionarles con el bonito vínculo que siempre ha existido entre los dos personajes principales.

En medio de un viaje lleno de dolor, memoria y búsqueda de justicia, Ellie volverá al pasado a un tiempo en el que Joel seguirá con vida, y no solo eso, sino que todavía no se había distanciado de él. Un episodio que llevará por título 'The Prince' y durará hasta una hora.