Joan Estévez: "En la Guerra no hay grises, hay que poner en práctica lo aprendido o morirás"

Anna Surinyach es fotoperiodista y amiga de Joan Estévez desde hace más de una década. Aprovechando la facilidad comunicativa de Joan, al conocer el material gráfico del mercenario español, le animó a documentar toda su estancia en el frente ucraniano para confeccionar un documental de 85 minutos aproximadamente, dirigido por Juanma Arizmendi y que ya está disponible enMovistar Plus+. Los tres hablan con LARAZÓN para abordar todas las aristas que deja 'Mercenario' una de las piezas audiovisuales en español más emocionantes de este 2025.

"Han tenido muchos prejuicios contra mi persona, hay gente que se comerá sus palabras"

P:¿Por qué decide ir a la Guerra que Ucrania mantiene con Rusia desde febrero de 2022?

Joan Estévez: A Ucrania decido ir porque yo en ese momento estaba en la legión extranjera francesa, ya como mercenario, porque estaba trabajando para otro país, que era Francia y aprovecho todo lo que he aprendido para ponerlo a prueba en Ucrania.

P:¿Tiene pensado volver a primera línea de combate?

Joan: Aún no tengo el cuerpo para coger ninguna oferta para irme a ningún sitio más, de momento. Tras lo vivido en Ucrania, he sufrido mucho.

P:Aprovechando que ha estado allí y conoce de primera mano el conflicto, ¿tiene alguna ligera idea de cómo va a terminar esta Guerra?

Joan: No tengo mucha idea de geopolítica, pero esto al final, si se quiere acabar, es tan fácil como que se acabe de financiar la guerra. En el momento que Estados Unidos decida no enviar más ayuda, la guerra se acabará seguro, porque no habrá medios para continuar.

P:¿Qué es lo que piensa un soldado cuando está al frente en primera línea? ¿Qué se le pasa por la cabeza?

Joan: Poner en práctica todo lo aprendido o morirás. En la Guerra no hay grises, o vives o mueres.

P:Hay dos muertes en el documental que destacan por encima del resto, su compañero Damián en Ucrania y el soldado llamado ‘Abuelo’ a quien instruye usted en Lérida. ¿Hay diferencias entre una muerte y otra? ¿Siente culpa?

Joan: Son dos culpas distintas. Damián era un chico de 18 años, colombiano, que llegó a Ucrania por necesidad económica. Se incorporó a mi grupo, y yo, como sargento, pedí que no le asignaran conmigo porque no estaba preparado para la guerra. En su primera misión murió, y eso me dejó un fuerte remordimiento; durante meses me sentí culpable, sin dormir, pensando que podía haberlo evitado. Lo de ‘Abuelo’ fue distinto. Era un soldado con más de 20 años de experiencia en cuerpos de élite españoles, pero fue licenciado al cumplir 46. Aun así, quiso aportar en esta guerra y participó en una misión tras recibir formación conmigo. También murió en su primera salida, y esa es otra carga que llevo en mi mochila.

P:¿Cómo es su relación con el Valle de Arán? En el documental observamos que junto a su familia y su hijo forman su Trinidad personal. ¿Ha cambiado algo desde la realización del documental hasta el día de hoy? ¿Cambiará la opinión de la gente sobre usted?

Joan: No estoy preparado para estar ahí. Aún no he hecho la transición para pasar a una vida civil en un sitio tan pequeño, donde nos conocemos todos. Y es un sitio ahora que para mí es un poco inhóspito. Habrá mucha gente que se comerá sus palabras ya que han tenido muchos prejuicios sobre mi persona.

P:¿Qué pesa más a la hora de crear el documental? ¿El potencial de las imágenes de Joan o el factor humano de su historia, llena de errores y redención?

Anna Surinyach: Nuestro objetivo siempre fue mostrar los matices del conflicto en Ucrania, no glorificar la guerra ni fomentar el deseo de estar en una trinchera. Queríamos contar algo que reflejara los grises de ambos lados, sin estereotipos. Desde mi profesión, siempre he intentado romper con la imagen simplista de víctima o victimario, y este proyecto partió de esa misma intención. Gracias al trabajo del director, Juanma, esa idea inicial se ha convertido en lo que es hoy.

P:El final del documental es anticlimático y genera más dudas que certezas, ¿por qué decide terminar así el documental?

Juanma Arizmendi: Fue una decisión compleja, pero necesaria. Aunque había opciones más redondas narrativamente, como si Joan hubiera regresado a Ucrania, optamos por un cierre más honesto. Este final, aunque anticlimático, refleja fielmente la incertidumbre y el desgaste emocional de tres años de seguimiento. Muestra a un Joan que no está listo ni para volver a la guerra ni para regresar al Valle de Arán, alguien que sigue avanzando sin rumbo claro. Puede que no sea el final más cinematográfico, pero sí el más real.