De Jodie Foster a Zendaya: el creador de ‘Hannibal’ revela su casting soñado para Clarice Starling

El universo de 'Hannibal' podría haber tenido un giro inesperado si Bryan Fuller, creador de la serie de culto, hubiera podido llevar a cabo su idea más ambiciosa: ver a Zendaya como Clarice Starling. Durante una entrevista en el Festival de Toronto, donde presentaba su nueva película 'Dust Bunny', el showrunner confesó que su "casting soñado" siempre ha sido juntar a la estrella de Euphoria con Mads Mikkelsen, retomando el papel del doctor Lecter que interpretó en NBC.

Fuller recordó que la serie, inspirada en las novelas de Thomas Harris, acabó demasiado pronto pese al entusiasmo de la crítica y los seguidores. Y aunque reconoció que la realidad hace muy improbable que su fantasía televisiva llegue a producirse, insistió en que apuestas arriesgadas como esta son las que mantienen viva la mitología de los personajes.

De momento, el proyecto no pasa de ser una ilusión personal del creador, pero la sola idea de ver a Zendaya como la legendaria agente del FBI que en su día interpretaron Jodie Foster, Julianne Moore y Rebecca Breeds ya ha despertado la curiosidad de los fans.